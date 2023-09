La consommation de CBD au travail : ce que les gens prennent au boulot aujourd’hui

Le cannabidiol (CBD) est associé à de nombreux bienfaits sur la santé et le bien-être. Aujourd’hui, on le consomme de plus en plus au boulot. Néanmoins, qu’en est-il de son utilisation au travail ? Peut-on consommer du CBD dans un environnement professionnel ? Cet article fait le point sur les aspects légaux et réglementaires de cette question.

Les vertus du CBD et sa légalité en France

Le CBD est principalement reconnu pour ses effets relaxants et antistress. En outre, il présente d’autres qualités telles que l’amélioration du sommeil, la diminution de certaines douleurs ou le renforcement de la concentration. Et un aspect très important : le CBD est légal en France. On peut ouvrir un magasin ou une franchise cbd en toute légalité tant qu’on respecte les législations en vigueur.

Depuis janvier 2022, le Conseil d’État a, en effet, suspendu l’interdiction de vente des fleurs et feuilles brutes issues de variétés de cannabis sans propriétés narcotiques. Toutefois, le CBD doit être extrait de plants de chanvre dont la variété figure sur une liste officielle et dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 %.

La consommation de CBD au travail : ce que dit la loi

Il n’existe pas de législation spécifique concernant l’utilisation du CBD sur le lieu de travail. Cependant, en l’absence d’une réglementation interne explicite, c’est la parole de l’employeur qui prévaut.

Si un employeur demande à ses salariés de ne pas consommer du CBD et que ces derniers ne respectent pas cette directive, cela constitue une insubordination.

Les réglementations internes et droit d’utilisation du CBD

Dans le cas où un règlement intérieur mentionne l’usage du CBD, ce document a le dernier mot. Les réglementations internes s’appliquent, quel que soit le lieu de travail, mais elles ne doivent pas être contraires aux lois ou accords collectifs ni restreindre les libertés des employés sans justification proportionnée.

Consommer du CBD en télétravail

Pour interdire l’utilisation du CBD durant des périodes de télétravail, un employeur doit avoir des raisons valables. En cas de litige, il peut être amené à prouver que la consommation de CBD nuit aux capacités du salarié, par exemple en démontrant qu’il est moins attentif, accumule des retards ou voit ses performances diminuer significativement.

Consommer du CBD au bureau

Dans la mesure où le CBD n’est pas considéré comme une substance narcotique, il n’est pas formellement interdit de l’utiliser sur le lieu de travail. Toutefois, il est fortement déconseillé de fumer du CBD, car la combustion libère des toxines nocives pour les poumons. Il existe d’autres modes de consommation plus sains, comme vapoter un e-liquide au CBD ou utiliser des fleurs et résines pour la vaporisation, y compris sur le lieu de travail, toujours dans le respect des règlements internes.

Quelques conseils pour une consommation responsable de CBD au travail

Informer l’employeur : il est judicieux d’avoir une discussion ouverte avec son employeur à propos de l’utilisation du CBD et de ses bienfaits potentiels sur la santé et le bien-être. Il est important que les deux parties comprennent les implications légales, réglementaires et pratiques en jeu. Choisir le bon produit : opter pour un produit de qualité garantissant une teneur faible en THC (moins de 0,3 %) et extraite de variétés autorisées. De plus, privilégier des modes de consommation plus sains que la combustion, comme la vaporisation ou l’utilisation de capsules ou de gélules. Respecter les réglementations internes : se conformer aux directives de l’employeur et du règlement intérieur de l’entreprise concernant la consommation de CBD. Éviter les abus : faire preuve de modération dans l’utilisation du CBD et veiller à ne pas perturber l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

La consommation de CBD au travail n’est pas strictement interdite par la loi française. Toutefois, chaque cas doit être analysé individuellement en fonction du contexte, des réglementations internes et de la position de l’employeur sur le sujet. Une approche équilibrée et responsable de l’utilisation du CBD dans le cadre professionnel favorisera un meilleur bien-être et une meilleure performance au travail.