La commune Roquefort-les-Pins dans les Alpes-Maritimes reçoit un héritage de 8 millions€

La localité de Roquefort-les-Pins, située dans le département des Alpes-Maritimes, a récemment reçu une somme de huit millions d’euros. Ce généreux don provient d’une résidente de la ville, décédée quelques mois auparavant, qui a souhaité inscrire la commune de Roquefort-les-Pins dans son testament.

La municipalité de Roquefort-les-Pins, située dans les Alpes-Maritimes, a récemment reçu un legs de huit millions d’euros, provenant d’une résidente décédée l’année dernière à l’âge de 100 ans. Une habitante de la ville s’exclame, « C’est énorme… je ne sais pas comment elle a fait pour avoir autant d’argent ». Romaine Carlès, célibataire et sans enfants, possédait des terrains et plusieurs biens immobiliers dans la commune. La nouvelle a été accueillie avec surprise et bienveillance chez les commerçants locaux.

Un budget de fonctionnement d’un an dans les coffres

À quoi servira ce don ? « Je crois qu’elle a identifié un certain nombre de projets », explique une riveraine. La municipalité est l’unique bénéficiaire du testament de Romaine Carlès, écrit secrètement il y a 20 ans. Pour ses terrains, elle avait donné des instructions précises par écrit. « Elle souhaite la construction d’une école, et Monsieur le Maire y est favorable », précise France Zattara, responsable du cabinet et de la communication de la mairie. Le legs correspond à un an de budget de fonctionnement pour la commune de plus de 7 000 habitants.