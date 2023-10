En Islande, la grâce rupestre des chasseurs de baleine se prépare à résonner à nouveau dans les fjords. Par un geste inattendu, le gouvernement avait préalablement mis en suspens cette tradition ancestrale afin de protéger le bien-être animal qui, tel l’astre solaire, illumine la conscience collective. Désormais, tel un vent changeant qui souffle sur les steppes islandaises, les harpons des chasseurs sont libérés de leur inaction et sont autorisés à reprendre leur traque, mais non sans être soumis aux caprices des conditions qui régissent cette pratique mythique.

Renforcement de la réglementation pour une chasse plus respectueuse

Après la diffusion de vidéos montrant les souffrances infligées aux baleines pendant la chasse, le gouvernement islandais a suspendu les sorties en mer afin de renforcer la réglementation. Les baleiniers doivent désormais filmer leur chasse et accueillir des vétérinaires à bord. De plus, les mammifères marins sont désormais protégés par l’article 31 de la Loi islandaise sur le bien-être animal. Ces mesures visent à imposer des méthodes plus respectueuses envers les baleines et à surveiller de près les pêcheurs jusqu’à la fin de la saison de chasse, en septembre.

Controverses et réactions des associations de défense des animaux

Cependant, malgré ces mesures, les associations de défense des animaux ne sont pas convaincues. Elles considèrent que la chasse à la baleine demeure une pratique archaïque et cruelle, et estiment que les modifications apportées ne sont que marginales. L’ONG Humane Society International juge « dévastatrice et inexplicable » la décision du gouvernement islandais, la considérant comme une opportunité manquée de mettre fin au massacre des baleines.

Un déclin économique de la chasse à la baleine en Islande

Malgré la reprise de la chasse à la baleine par l’Islande en 2003, cette activité devrait bientôt cesser complètement. En effet, il n’y a plus qu’une seule société de chasse à la baleine sur l’île, Hvalur hf, qui rencontre des difficultés économiques. Sa licence d’exploitation expire cette année et il est peu probable qu’elle soit renouvelée en 2024. De plus, la demande des consommateurs est en baisse et les prises sont de moins en moins nombreuses chaque année. Même l’entreprise elle-même affirme que la saison 2023 sera la dernière. Par ailleurs, l’opinion publique islandaise est de plus en plus opposée à la chasse à la baleine, avec 51% de la population qui s’y oppose selon un récent sondage.

