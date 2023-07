La chanson poignante des policiers pour soutenir leurs pairs : émouvant et solidaire police chanson soutien

Les policiers ont des histoires qui valent la peine d’être racontées. Quatre d’entre eux ont mis leur plume au service de leur vécu, pour composer une chanson qui illustre leur quotidien : « Toujours là ». Cette chanson témoigne de leur engagement et de leur courage, de leur dévouement sans faille pour la sécurité de tous et chacun. Afin de venir en aide aux orphelins et aux blessés de la Police nationale, les bénéfices issus de la vente du CD permettront de les soutenir dans leurs difficultés quotidiennes. Car il ne faut pas l’oublier, ces policiers sont avant tout des femmes et des hommes qui mettent leurs vies en danger tous les jours pour protéger la population.

Des policiers chantent pour la bonne cause : « Toujours là »

Quatre policiers chantent pour honorer leurs collègues

Quatre gardiens de la paix ont décidé de devenir chanteurs compositeurs pour honorer leurs collègues décédés dans l’exercice de leur fonction. Ils ont ainsi interprété une chanson intitulée « Toujours là », qui raconte le quotidien des policiers français ainsi que leur courage, engagement et motivation auprès de la population. Les paroles ont été écrites par Philippe Lavenu, responsable régional Occitanie Alliance Police nationale, en collaboration avec sa compagne. L’idée a germé dans les couloirs du commissariat de Toulouse en début d’année et une fois la mélodie trouvée, la chanson a été enregistrée en studio et le clip tourné.

Un message pour rappeler l’importance du travail des policiers

La chanson « Toujours là » a pour but de sensibiliser l’ensemble de la population au travail des forces de l’ordre. Les récentes émeutes suite à la mort de Nahel ont renforcé le besoin de soutien des policiers. Le syndicat Alliance Police nationale explique que la volonté derrière cette initiative est de rappeler à toutes les Françaises et les Français que l’engagement de ces femmes et de ces hommes est essentiel au fonctionnement démocratique du pays. Les bénéfices de la vente des CDs, qui coûtent 10 euros pièce, serviront à aider les familles des policiers morts en service ainsi que les policiers gravement blessés. Les policiers espèrent écouler les 10 000 CDs, un petit geste pour soutenir et aider ceux qui risquent leur vie pour protéger la population.

Une façon originale de montrer l’engagement et la solidarité des policiers

La chanson « Toujours là » est une façon originale de montrer l’engagement et la solidarité des policiers, en racontant leur quotidien ainsi que les défis auxquels ils font face. Cela permet également de leur donner une image plus humaine, loin des stéréotypes qui peuvent exister. En interprétant eux-mêmes leur chanson, les policiers montrent leur détermination à défendre leurs droits et à sensibiliser la population sur leur rôle dans la société. Une belle initiative qui montre que la musique peut être un moyen de communication et de ralliement pour une cause noble.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr