La célébration des mamans en 2024 : quelles dates pour la fête des mères ?

La fête des mères est une tradition annuelle qui a pour objectif de célébrer les mamans et leur rôle inestimable au sein de la famille. Cette journée spéciale est l’occasion pour les enfants d’offrir des présents, des fleurs ou un simple geste d’amour à leur maman pour lui témoigner leur gratitude et leur affection. Cependant, il est intéressant de noter que la date de cette célébration varie selon les pays. Dans cet article, nous allons vous fournir toutes les informations concernant la date fête des mères 2024 en France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Canada, Suisse, Espagne et au Portugal.

Fête des mères 2024 : dates suivantes en France et Belgique

En France et en Belgique, la fête des mères est traditionnellement célébrée le dernier dimanche de mai, sauf si celui-ci coïncide avec la Pentecôte, auquel cas la fête est reportée au premier dimanche de juin. Ainsi, la question se pose : quand aura lieu la fête des mères en 2024 ?

Pour répondre à cette question, il suffit de consulter un calendrier. En 2024, le dernier dimanche de mai tombe le 26 mai, tandis que la Pentecôte a lieu le 19 mai. Par conséquent, la date fête des mères 2024 en France et en Belgique sera le dimanche 26 mai 2024.

Fête des mères aux États-Unis, Canada et Allemagne : quelle est la date pour 2024 ?

Aux États-Unis et au Canada, la fête des mères est célébrée le deuxième dimanche de mai. En 2024, cette journée spéciale dédiée aux mamans aura lieu le dimanche 12 mai 2024. Les enfants américains et canadiens auront donc l’occasion d’exprimer leur amour et leur reconnaissance à leurs mères à cette date.

Quant à l’Allemagne, la fête des mères y est célébrée le deuxième dimanche de mai également. Ainsi, les mamans allemandes seront fêtées le dimanche 12 mai 2024.

Suisse : une date similaire à celle de la France

En Suisse, la fête des mères est également célébrée le dernier dimanche de mai. Comme en France et en Belgique, si ce dimanche coïncide avec la Pentecôte, la fête est reportée au premier dimanche de juin. Pour 2024, la date de la fête des mères suisse sera donc le même jour que la France et la Belgique, soit le dimanche 26 mai 2024.

Fête des mères 2024 en Espagne et au Portugal

En Espagne et au Portugal, la fête des mères est célébrée le premier dimanche de mai. Lorsqu’il s’agit d’établir la date fête des mères 2024 pour ces deux pays, il suffit de consulter un calendrier et de repérer le premier dimanche du mois. En 2024, les mamans espagnoles et portugaises seront célébrées le dimanche 5 mai 2024.

Mammendag – Fête des mères luxembourgeoise en 2024

Au Luxembourg, la fête des mères porte le nom de Mammendag et se célèbre le second dimanche de juin. Pour l’année 2024, la date choisie pour honorer les mamans au Luxembourg sera donc le dimanche 9 juin 2024.

Rappel des dates de la fête des mères en 2024 dans différents pays

Pour récapituler, voici un bref aperçu des dates de la fête des mères en 2024 selon les pays :

France et Belgique : dimanche 26 mai 2024

: dimanche 26 mai 2024 États-Unis, Canada et Allemagne : dimanche 12 mai 2024

: dimanche 12 mai 2024 Suisse : dimanche 26 mai 2024

: dimanche 26 mai 2024 Espagne et Portugal : dimanche 5 mai 2024

: dimanche 5 mai 2024 Luxembourg (Mammendag) : dimanche 9 juin 2024

Quelle que soit la date de célébration de la fête des mères dans votre pays, n’oubliez pas de témoigner votre amour et votre gratitude à votre maman en cette journée spéciale. Après tout, les mamans méritent d’être choyées et remerciées pour leur dévouement et leur soutien inconditionnels tout au long de notre vie.