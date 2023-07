La Belle Boucle : à la découverte des tendances capillaires et des secrets pour sublimer les cheveux bouclés

Le pouvoir des boucles : une attention particulière pour un style unique

Tout homme ou femme ayant les cheveux bouclés sait qu’il est important de leur accorder une attention particulière. Les cheveux bouclés ont tendance à être plus secs et sujets aux frisottis. En adoptant une routine de soins capillaires adaptée, chacun peut mettre en valeur la texture naturelle de ses boucles, les rendre plus définies et contrôler les frisottis indésirables.

Hydratation et manipulation douce :

Une hydratation régulière, une manipulation douce et l’utilisation de produits spécifiquement conçus pour les cheveux bouclés permettront de créer une coiffure irréprochable qui reflète leur personnalité et leur style unique. Cela passe, bien entendu, par le choix de produits adaptés.

Shampoings sans sulfates

Après-shampoings nourrissants

Masques hydratants

Huiles capillaires

Sérums et crèmes coiffantes

Les aventures de La Belle Boucle : d’influenceuse à entrepreneuse

C’est en se brûlant les cheveux qu’une jeune lyonnaise du nom de Laureen Schein a eu la révélation qui allait changer sa vie et son parcours professionnel : fini le fer à lisser, vive le naturel ! La Belle Boucle est née en 2017 sous la forme d’un compte Instagram où Laureen partageait son expérience et ses conseils pour cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus.

L’évolution vers une marque de soins capillaires :

Après quelques années à partager ses astuces beauté, Laureen a décidé de lancer sa propre marque de soins capillaires. Les produits La Belle Boucle sont conçus dans un esprit de qualité, de respect de l’environnement et du bien-être des consommateurs.

Formules sans silicones, sulfates et parabens

Ingrédients d’origine naturelle et biologique

Emballages recyclables et éco-responsables

Produits non testés sur les animaux

Un salon de coiffure dédié aux boucles :

Forte de son succès en ligne et de son expertise capillaire, Laureen a également ouvert un salon de coiffure dédié aux décomplexés de la boucle. Ce lieu unique permet aux clients de bénéficier des conseils personnalisés d’une professionnelle des chevelures bouclées, frisées et crépues.

Les défis des cheveux bouclés face à l’humidité

Naturellement secs, les cheveux bouclés, frisés et crépus réagissent mal à l’humidité : ils cassent, moussent et se parent de frisottis dressés comme des antennes. Une experte nous explique comment limiter la cata.

Les raisons de la réaction :

Les cheveux texturés réagissent à l’humidité en raison de leur structure même. Leurs écailles sont souvent plus ouvertes que celles des cheveux lisses, ce qui les rend plus vulnérables aux variations d’humidité dans l’air.

Des astuces pour éviter les dégâts :

Appliquer une crème hydratante avant de sortir

Utiliser un masque capillaire régulièrement

Protéger ses cheveux avec un accessoire (chapeau, foulard…)

Sécher doucement ses cheveux sans frotter pour éviter les frisottis

Limiter l’utilisation du fer à lisser et des appareils chauffants

En résumé, prendre soin de ses cheveux bouclés peut sembler complexe, mais avec les conseils avisés de professionnels et des produits adaptés, il est possible de sublimer sa belle boucle et de célébrer son style unique au quotidien.