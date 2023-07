La ballade iconique de Céline Dion qui a conquis les coeurs en 1995. #PourQueTuMaimesEncore #CelineDion #classiqueété

Durant les chaudes journées estivales, nos conversations se tournent inlassablement vers une magnifique et profonde ballade romantique. En cette journée présente, notre choix s’est porté sur le plus grand triomphe issu de l’album « D’eux », lequel demeure à ce jour la meilleure vente de tous les disques francophones jamais commercialisés.

La chanson « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion, un sommet à part entière

Le Manaslu des chansons de Céline Dion

L’Himalaya, le massif montagneux le plus haut du monde, est couronné par l’Everest, cette montagne mythique qui fascine les alpinistes du monde entier. Mais il ne faudrait pas oublier les autres sommets vertigineux qui peuplent cet immense massif, comme le Manaslu par exemple, le 8ème sommet mondial. Cette montagne est difficile à atteindre, il faut une santé, un moral et un talent exceptionnels pour y parvenir. Et surtout, une bonne équipe.

De la même manière, la chanson « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion, même si elle n’est pas aussi connue que « My Heart Will Go On » qui serait l’Everest, est un sommet à part entière. Cette chanson a accompli des performances énormes et a marqué l’histoire de la musique.

Les secrets de la composition de la chanson

Composée par Jean-Jacques Goldman en 1995, « Pour que tu m’aimes encore » est rapidement devenue un succès international. Cette chanson est le fruit d’un travail exceptionnel, avec des paroles qui touchent directement le cœur des auditeurs, et une mélodie qui reste en tête longtemps après l’écoute.

Dans cet épisode de « Ces chansons qui font l’été », vous pourrez entendre des extraits de la chanson, ainsi que d’autres titres emblématiques de Céline Dion tels que « Je sais pas », « J’irai où tu iras » ou encore « Vole ». Vous découvrirez également les secrets de l’écriture et de la composition de huit artistes majeurs de la scène française dans le podcast « Derrière nos voix ».

Un succès qui traverse les générations

Depuis sa sortie en 1995, « Pour que tu m’aimes encore » a traversé les générations et continue d’être écoutée par de nombreux fans de Céline Dion à travers le monde. Les paroles de la chanson évoquent une histoire d’amour qui touche le cœur de chacun, avec des phrases poignantes comme « J’ai beau tout faire, tout essayer, Rien ne t’efface je ne peux plus te plaire ».

Pour conclure, « Pour que tu m’aimes encore » est un sommet à part entière dans la carrière de Céline Dion, une chanson qui a marqué l’histoire de la musique et qui restera dans les mémoires pendant de nombreuses années.