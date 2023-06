Kylian Mbappé en attaque : concurrence floue mais féroce entre France et Grèce (80)

Le match de l’équipe française débutant lundi face à la Grèce présentera une attaque différente de celle observée lors de la rencontre avec Gibraltar. Mis à part Kylian Mbappé, dont la titularisation dans le secteur offensif est garantie, nous pouvons nous attendre à des changements dans la composition de l’attaque.

Il y a quelques mois seulement, le journal L’Équipe titrait que « tous les pays enviaient » l’attaque de l’équipe de France de football, composée du trio Karim Benzema-Antoine Griezmann-Kylian Mbappé. Mais depuis la Coupe du monde au Qatar, Benzema a pris sa retraite internationale, Griezmann a été repositionné comme relayeur par Didier Deschamps et Mbappé, inamovible, est devenu capitaine.

Mbappé est désormais le joueur autour duquel le sélectionneur souhaite construire l’avenir de l’équipe. Alors que la France doit affronter la Grèce le 19 juin, l’identité des titulaires qui accompagneront le numéro 10 des Bleus en attaque reste incertaine. Si en défense et au milieu, des titulaires en puissance se dégagent progressivement, Deschamps tâtonne toujours pour les postes d’avant-centre et d’ailier droit. Quatre joueurs sont en lice pour une place de titulaire.

Au poste d’attaquant de pointe, Randal Kolo Muani et Olivier Giroud se partagent le temps de jeu. Deschamps hésite entre les deux, en fonction des adversaires rencontrés. Auteur d’une bonne fin de saison avec l’AC Milan, Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus, reste incontournable.

Kolo Muani, quant à lui, est un attaquant davantage axé sur le mouvement. Didier Deschamps apprécie cette diversité de profils et semble vouloir entamer un nouveau cycle en prévision de l’Euro 2024, alors que Giroud aura 37 ans. Les performances de Kolo Muani à l’Eintracht Francfort (23 buts et 17 passes décisives en 46 matchs) ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs pour la saison prochaine, selon le sélectionneur. Kolo Muani semble être le successeur désigné de Giroud.

Pour s’imposer définitivement en pointe, l’attaquant de 24 ans devra cependant marquer avec les Bleus. Bien qu’il ait marqué contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, Kolo Muani n’a plus trouvé l’ouverture depuis, en quatre matchs chez les Bleus. Il reste confiant et s’attend à ce que son moment vienne.

Didier Deschamps est rassuré par la progression constante de Kolo Muani et devrait le titulariser contre la Grèce. Son capitaine, Mbappé, également originaire de Bondy, l’a adoubé en mars, soulignant sa technique, son énergie et son volume de courses. Les deux représentent l’avenir de l’attaque de l’équipe de France. Mais qui sera leur coéquipier sur l’aile droite ?

Kingsley Coman et Ousmane Dembélé sont en lice pour compléter le trio. Cependant, ils n’ont jamais convaincu sur le long terme. Les deux sont très loin de leurs standards avec leurs clubs respectifs, le Bayern Munich et le FC Barcelone. Leur irrégularité en Bleu continue de décevoir, et Deschamps reconnaît qu’ils doivent améliorer leurs statistiques, en marquant notamment davantage ou en délivrant plus de passes décisives.

Coman et Dembélé ont actuellement une longueur d’avance sur la concurrence, principalement représentée par Moussa Diaby, qui n’a jamais marqué en Bleu. Le match contre la Grèce, deuxième du groupe B derrière la France dans ces éliminatoires de l’Euro 2024, pourrait être l’occasion pour les deux titulaires de se démarquer. Pour l’heure, Deschamps a l’embarras du choix et en profite. Le temps et les rencontres lui permettront d’affiner une ligne offensive type, axée autour de Kylian Mbappé, pour viser la victoire finale au championnat d’Europe, dans un an en Allemagne.