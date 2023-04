Kylian Mbappé ému en jouant au foot avec des enfants malades/difficulté – Stade de France

L’illustre joueur du PSG a passé un court instant aux côtés d’enfants issus de l’organisation Premiers de cordée, dont il est le représentant depuis six années, mercredi au Stade de France. Une occasion d’une grande importance pour l’individu, ainsi que pour les autres participants.

C’est digne d’une rockstar que Kylian Mbappé a été accueilli alors qu’il se trouvait avec son frère Ethan. La star du PSG et de l’équipe de France a joué au football avec les enfants malades de l’association Premiers de cordée, dont il est le parrain depuis six ans, mercredi, au Stade de France, pour le plus grand bonheur des participants.

L’ambiance était à son comble, avec des cris, des grands sourires et des regards émerveillés. L’attaquant a même pris part à des petits matchs de foot à cinq, avec des enfants de tous les âges et son petit frère Ethan, qui est en formation au PSG. Même si les deux joueurs n’ont pas forcé leur talent, l’important était ailleurs.

« Une admiration sans fin pour ces enfants »

Ismaël, 13 ans et participant à l’événement, n’en revenait pas : « Je suis venu ici pour pouvoir me divertir et aussi voir Kylian. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit des grandes personnes comme ça. Après, ça reste un humain, mais c’est vraiment inoubliable ce moment, ça se voit qu’il prend du plaisir et c’est vraiment incroyable de sa part. » Ismaël avoue avoir oublié sa maladie le temps de cette rencontre.

Des moments touchants ont marqué le public, comme lorsque Kylian Mbappé a pris la main d’un enfant trop jeune pour attraper le ballon ou a joué au foot avec lui dans ses bras. Ce n’est pas la première fois que le capitaine des Bleus participe à cette journée, et il insiste : « Les vrais héros, c’est eux ! Ce n’est pas dur de jouer au Paris Saint-Germain et d’être capitaine de l’équipe de France. C’est beaucoup plus dur de se battre tous les jours contre la maladie, de ne pas savoir quel avenir on aura, si on aura un futur. C’est pour ça que j’ai une admiration sans fin pour ces enfants. »

« Ils veulent vivre le moment »

L’association Premiers de cordée, présidée par l’ancienne championne d’Europe de danse sur glace Nathalie Péchalat, œuvre pour divertir les enfants hospitalisés grâce au sport. Elle organise depuis vingt ans des actions sportives en faveur des enfants malades ou en situation de handicap. Plus de 3 000 enfants atteints de pathologies diverses étaient présents au Stade de France pour s’amuser sur des structures gonflables installées autour du terrain de Saint-Denis ou dans les couloirs, avec des stars du sport.

Kylian Mbappé a également tenu à souligner l’importance de ces moments pour les enfants : « Quand je vois des enfants dans certaines situations, je suis peiné, mais je dois toujours sourire parce qu’eux sont contents. Ils veulent vivre le moment. Ils ne veulent pas que tu passes ton temps à lui dire qu’il est malade. Ils veulent jouer avec toi, donc ils veulent profiter. Ils veulent marquer un but, faire un deux, se prendre pour un joueur. »

Pour Chloé, une accompagnatrice, ces moments sont précieux, même si le retour à la réalité peut être parfois difficile : « Après cela, ils sont plus forts, ils sont plus heureux. Et puis je pense qu’ils sont boostés là clairement pour affronter tout ce qui va arriver. »

D’autres sportifs célèbres tels qu’Émilie Gomis pour le basket, Thierry Omeyer pour le handball ou Priscilla Gneto pour le judo ont également participé aux animations. Mais il faut l’admettre, le moment le plus magique était bien avec « Kylian », comme le criaient les enfants.