Kylian Mbappé : but, record et questions persistantes sur son avenir après France-Grèce

Lors du match de lundi qui a vu s’opposer la France à la Grèce, le capitaine de l’équipe française a marqué le seul but de la rencontre, permettant ainsi à son équipe de l’emporter avec un score de 1-0. Ce 40ème but est venu clôturer une saison bien remplie, et ce, avant que les interrogations concernant son futur au sein de son club ne refassent leur apparition.

Peu de temps après avoir salué les supporters au Stade de France le lundi 19 juin, suite à la victoire de l’équipe française face à la Grèce (1-0), Kylian Mbappé est allé voir Christopher Nkunku. Les deux joueurs ont échangé un sourire en repensant probablement à cette action qui a eu lieu pendant les quatorze minutes de temps additionnel. Comment ont-ils pu ne pas marquer lors de cette opportunité en or, alors que la défense grecque était absente ?

Dans d’autres circonstances, Mbappé n’aurait pas hésité : le numéro 10 des Bleus aurait pris le ballon et aurait foncé vers les buts adverses pour marquer sans pitié. Seul. Mais peut-être que son nouveau statut de capitaine l’a poussé à laisser le ballon à Nkunku, pour qu’il puisse essayer de marquer son premier but avec l’équipe de France. Mbappé a d’ailleurs rappelé l’essentiel après le match au micro de TF1 : « La victoire était le plus important. Elle n’était pas évidente, c’était un peu laborieux, mais on a tout donné et on est très content de repartir avec une quatrième victoire ». Le joueur de Bondy n’a donc pas marqué de doublé, après son but sur penalty qui a débloqué la rencontre au retour des vestiaires, mais cela n’a pas d’importance.

Ce soir-là, il a marqué son 54e but lors de son 56e et dernier match de la saison 2022-2023. Il a ainsi battu le record de Just Fontaine du nombre de buts inscrits par un Français sur une seule saison (53 buts lors de la saison 1957-1958). Avant de marquer, Mbappé a pourtant tremblé. Sur sa première tentative de penalty, le joueur du Paris Saint-Germain a tiré sur le côté droit du gardien. Un geste qu’il avait réussi contre Gibraltar (3-0) et à trois reprises lors de la finale de la Coupe du monde.

23 buts lors de ses 21 derniers matchs avec l’équipe de France

Cette fois-ci, Odysseas Vlachodimos avait bien anticipé, mais Mbappé a finalement réussi à tromper le gardien grec de l’autre côté lors d’une deuxième tentative, car un défenseur adverse était entré trop vite dans la surface de réparation. Un soulagement pour le capitaine tricolore, qui avait passé une bonne partie de sa première mi-temps à discuter des décisions arbitrales de Mateu Lahoz. Ce dernier avait longtemps refusé de siffler un penalty en faveur de la France malgré des fautes évidentes de la part des Grecs.

Malgré tout, Mbappé n’a jamais montré de signe de stress et a encouragé ses coéquipiers à continuer d’attaquer les buts adverses. Si les Bleus n’ont pas brillé lors de ces deux rencontres contre Gibraltar et la Grèce, ils terminent leur saison de la meilleure des manières et le début du capitanat de Mbappé est pour l’instant parfait : quatre victoires en quatre matchs, aucun but encaissé. « C’est facile de gagner au début. Maintenant, il faut gagner tout le temps », a déclaré Mbappé sur TF1.

Après cette victoire et son 23e but lors de ses 21 derniers matchs avec l’équipe de France, Mbappé va pouvoir profiter de vacances bien méritées. Il va surtout pouvoir se mettre en retrait quelques jours, avant que son avenir en club ne refasse la une des journaux. Lors du début du rassemblement à Faro, au Portugal pour affronter Gibraltar, sa volonté de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, qui court jusqu’en 2024, a fait la une de l’actualité.

Son avenir au cœur des débats cet été

Mbappé s’était présenté en conférence de presse jeudi dernier pour ne pas « fuir ses responsabilités de capitaine » et avait paru agacé par les nombreuses questions des journalistes sur son futur, plutôt que sur l’équipe de France. Dimanche, à la veille du match contre la Grèce, il a laissé Griezmann prendre le relais devant la presse. À la fin de cette longue saison, Mbappé retient la Coupe du monde comme le moment le plus marquant. « Ça reste difficile de se dire qu’on a fait partie de l’histoire sans repartir avec la Coupe. On est des compétiteurs. L’histoire, c’est pour les gens qui la racontent. Nous, ce qu’on veut, c’est l’écrire », a-t-il expliqué sur TF1.

Le point final d’une saison sportive exceptionnelle et épuisante pour Mbappé. « Les vacances vont faire énormément de bien, (…) il faut que les gens comprennent que c’était une saison extrêmement éprouvante », a poursuivi l’attaquant. L’actualité des prochaines semaines va évidemment tourner autour de lui, alors que la question de son avenir intéresse le PSG, la Ligue 1 toute entière et même le président de la République. Qu’il soit à Paris, au Real Madrid ou ailleurs à la fin de l’été, Mbappé sait une chose avec certitude : il sera là en septembre pour mener la France dans la suite de ces éliminatoires, pour la rentrée des Bleus contre l’Irlande. Dans un stade qu’il connaît bien : le Parc des Princes.