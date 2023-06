« Köji Fukada révèle le secret japonais pour privilégier le collectif: Rencontre explosive! »

Kôji Fukada, un représentant du cinéma japonais émergent, revient sur les écrans français le 14 juin avec « Love Life », un drame sentimental basé sur une chanson.

Présenté en compétition officielle à Venise en 2022 et dans les cinémas français à partir du 14 juin, « Love Life » raconte la vie d’une famille recomposée bouleversée par un événement tragique. Le réalisateur japonais Kôji Fukada, âgé de 43 ans, aborde avec délicatesse la fragilité de l’existence et la complexité des relations humaines. Lors d’un passage en France pour présenter son nouveau film, il a partagé avec franceinfo Culture l’origine de son œuvre et ses intentions de mise en scène.

L’idée du film est née d’une chanson, « Love Life, » de l’auteure-compositrice japonaise Akiko Yano. En écoutant cette chanson, qui parle d’amour et de distance entre les individus, Kôji Fukada a eu envie d’explorer la question de la distance entre les êtres et leur solitude. « Love Life » commence comme une romance, mais un événement tragique survient, plongeant le film dans un registre plus dramatique. Fukada avait imaginé cet événement à partir des paroles de la chanson, et souhaitait exprimer à travers ses films sa conception du monde et de la vie, notamment l’idée que la vie est imprévisible et peut être bouleversée d’un jour à l’autre.

La mise en scène de « Love Life » est conçue pour montrer subtilement la distance entre les personnages, avec une attention particulière portée à la distance émotionnelle et géographique. Cette distance évolue au fil de l’histoire, et Fukada a utilisé la géographie des lieux pour donner des indices sur l’évolution de la relation entre les personnages.

Parmi les personnages du film se trouve Park, l’ex-mari de Taeko, qui est malentendant et avec qui elle communique en langue des signes. Fukada estime que le silence et les espaces vacants dans ses films permettent de laisser place à l’imagination du spectateur et de l’impliquer dans l’histoire, tout en évitant d’imposer un message ou de servir à des fins de propagande.

Les personnages de « Love Life » expriment leurs sentiments avec retenue, un trait que Fukada attribue à la culture japonaise, qui privilégie le collectif à l’individuel et la fonction occupée par l’individu au sein du groupe plutôt qu’à l’expression de sa personnalité. Il pense que cela contraint les individus à faire taire leur voix et à se définir principalement par leur rôle, comme c’est le cas de Taeko, qui doit finalement accéder à sa condition individuelle et sa solitude tout au long de l’histoire.