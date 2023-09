Kheira Hamraoui révèle: La France n’apprécie pas les victimes, l’incite à partir pour le Mexique!

Ex-footballeuse émérite du Paris Saint-Germain, Kheira Hamraoui, a apposé sa signature au Club America en septembre 2023. Elle exprime aujourd’hui son désir d’avancer dans un « contexte serein », suite aux « épisodes éprouvants » qu’elle a traversé dans la ville lumière.

Hamraoui se prononce sur son départ du PSG et son arrivée au Club America

Il y a eu une brise de silence lorsque Kheira Hamraoui, qui est désormais officiellement rejoignée à la formation mexicaine du Club America, s’est confiée à l’AFP sur les raisons de son départ du Paris Saint-Germain en France. Le contrat de la joueuse de 33 ans avec le PSG s’est terminé en juin dernier.

Hamraoui a été victime d’une agression en novembre 2021, et une enquête approfondie a été initiée pour « association de malfaiteurs » et « violences aggravées ». Plus tard, l’enquête s’est étendue à « escroquerie en bande organisée », soupçonnant des actions malveillantes de l’entourage de l’ancienne joueuse du PSG, Aminata Diallo, qui a été impliquée dans l’agression contre Hamraoui.

Hamraoui explique son nouveau cap professionnel

Quand on a demandé à Hamraoui pourquoi elle a opté pour le Mexique et si elle se sent libérée de la France, elle a déclaré que sa motivation principale était de vivre une expérience nouvelle. Ayant remporté de nombreux trophées en Europe et ayant joué dans les plus grands clubs tels que l’OL, le PSG et Barcelone, elle avait envie de découvrir une nouvelle culture, un nouveau style de football et retrouver la passion des supporters pour le football.

Hamraoui a affirmé qu’elle se trouve maintenant dans un environnement sain, ce qui est très important pour elle, surtout après avoir vécu des moments traumatisants en France. Elle a ajouté qu’après son agression, elle n’a pas été épargnée par son club, les réseaux sociaux et les médias français.

Hamraoui dénonce le traitement du PSG après son agression

Hamraoui a révélé qu’elle avait tourné la page après le coup de sifflet final de son dernier match au PSG. Elle a exprimé sa déception à l’égard de son ancien club pour sa gestion de la situation après son agression. Selon elle, le PSG aurait profité de cette occasion pour la pousser vers la sortie avant la fin de son contrat.

Questionnée si elle a le sentiment d’avoir été « délaissée » par le PSG, Hamraoui a répondu affirmativement, insistant sur le fait que l’attitude du club à son égard après son agression l’avait affectée psychologiquement. Hamraoui a également exprimé le fait qu’elle a été traitée injustement par l’équipe de France en n’étant pas sélectionnée pour le Mondial, et qu’elle ne nourrit plus aucun espoir d’être sélectionnée pour les prochains Jeux Olympiques à domicile.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA