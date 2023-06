Kerien : 14 km de pure nature aux portes de Guingamp | L’Écho de l’Argoat

La promenade des Calvaires à Kerien vous promet une expérience incroyablement riche en découvertes culturelles et naturelles. Au fil d’un itinéraire de 14 kilomètres, vous serez plongé(e) au cœur de la campagne environnante, entre champs verdoyants et douces collines. Mais surtout, tout au long de votre parcours, vous aurez l’occasion de croiser de nombreuses merveilles du patrimoine, témoins de l’histoire de cette région. Parmi celles-ci, les calvaires en pierre, majestueux et imposants, qui ont su résister au temps et gardent encore toute leur superbe. Mais aussi de nombreux autres monuments religieux et historiques, qui vous offriront un voyage passionnant au cœur de l’histoire bretonne. Venez vous laisser séduire par la beauté de cette belle région, et découvrez toute la richesse de son patrimoine naturel et culturel !

Découvrez le Circuit de la Ronde des Calvaires à Kerien

Kerien, petite commune située à vingt kilomètres au sud de Guingamp, offre un circuit de randonnée de 14km pour l’été. Cette balade d’environ 3h30 de marche – niveau difficile – nommée le « Circuit de la Ronde des Calvaires » emmène les visiteurs à la croisée des chemins, dans un cadre paisible en pleine campagne. Au cours de la balade, ils pourront apercevoir de nombreux animaux des fermes de Kerien ainsi que des monuments historiques.

Les incontournables de la randonnée

Le circuit permet également de découvrir plusieurs calvaires en granit, témoins de la ferveur religieuse des Bretons. Les visiteurs pourront également parcourir les chaos et ruisseaux du centre de Kerien en passant par les lieux dits de Botgué, Kiriel, Kerligan et Saint-Jean. Ils pourront ainsi profiter de la vue magnifique sur les chaos de granit de Kiriel, et se relaxer au ruisseau de Saint-Jean avant de revenir au point de départ sur le parking de la mairie.

Comment suivre le parcours

Les randonneurs pourront suivre le circuit de « La Ronde des Calvaires », qui est facilement reconnaissable grâce aux balises jaunes visibles tout le long du parcours. Le circuit prévoit quatre sites à admirer : le Calvaire de Botgué, le Chaos de Kiriel, le calvaire de Kerligan et le Ruisseau de Saint-Jean.

