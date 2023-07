Julie Deliquet inaugure la cérémonie d’ouverture du Festival d’Avignon 2023 à la Cour d’honneur.

Mercredi marque le début du 77e festival d’Avignon, un événement tant attendu de tous les passionnés de théâtre. Cette année, un hommage sera rendu aux femmes, qui seront mises à l’honneur comme rarement auparavant. Les organisateurs ont choisi de lancer les festivités avec Julie Deliquet, artiste talentueuse et engagée. Elle assurera l’ouverture de la Cour d’honneur du palais des papes, un lieu emblématique qui saura mettre en lumière les talents féminins. Cette programmation originale témoigne de l’importance accordée par le festival à la diversité et à la représentation de tous les publics. Tout est mis en oeuvre pour assurer la réussite de cette édition, qui s’annonce exceptionnelle tant par la qualité des spectacles proposés que par l’ambiance conviviale qui y règne.

Le festival d’Avignon: la prise de parole des laissés-pour-compte

Le festival d’Avignon, plus grand théâtre du monde, ouvre ses portes ce mercredi 5 juillet 2023, avec pour l’occasion un nouveau directeur à sa tête. Le metteur en scène portugais, Tiago Rodrigues, est en effet le nouveau dirigeant de l’un des plus importants festivals de spectacle vivant au monde. Cette manifestation culturelle se clôturera cette année le 25 juillet. Pour sa première édition, Tiago Rodrigues a décidé de bouger les lignes, instaurant notamment la parité avec cette année 55% de femmes programmées, ce qui marque un véritable tournant dans ce milieu artistique longtemps réservé aux hommes.

Prendre la parole à la cour d’honneur

Le nouveau directeur tient à donner une place prépondérante à des artistes peu représentés ou pouvant être considérés comme marginalisés. Preuve en est avec l’ouverture de cette 77ème édition du festival, où c’est une femme qui a été mise à l’honneur dans la Cour d’honneur du Palais des Papes à Avignon. Julie Deliquet, metteuse en scène et directrice du Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, a démarré la soirée avec son adaptation du documentaire «Welfare» de Frederick Wiseman, tourné en 1973 dans un centre d’aide sociale à New York. Une première pour une femme depuis Ariane Mnouchkine en 1984. C’est un véritable symbole de changement qui passe notamment par le choix du lieu. En effet, la Cour d’honneur est l’un des espaces culturels et politiques les plus mythiques d’Avignon.

«Quand on a évoqué la cour d’honneur, je n’ai absolument pas pensé à moi», assure Julie Deliquet. Elle explique avoir réalisé «seulement après que c’était la Cour d’honneur avec toute l’histoire théâtrale qu’elle représentait». Pour elle, c’est avant tout la parole de ces hommes et femmes souvent invisibilisés qui compte, dans ce cadre politique, citoyen, théâtral et mythique. Elle offre à travers sa pièce une plateforme où les marginaux ont la parole et peuvent se faire entendre. Prendre la parole pour ces acteurs et actrices est sans aucun doute difficile, mais elle l’est encore plus pour ces laissés-pour-compte qui rejoignent nos problématiques du quotidien.

Des problématiques « au cœur de nos vies »

Dans «Welfare», il y a une mère célibataire, un apatride, des SDF, des invisibles de l’Amérique de 1973 qui ressemblent aux laissés-pour-compte de la France d’aujourd’hui. «La parole de ces femmes et de ces hommes arrive à nous, traverse 50 ans, traverse un océan», reprend Julie Deliquet. Sans doute qu’il y a 50 ans cela ne s’exprimait pas de la même manière en France par rapport aux problématiques américaines, mais aujourd’hui, on voit bien que ces problématiques sociales sont entrées dans nos vies et dans le combat des hommes et femmes qui sont en action sur ces questions en France.

Julie Deliquet fait partie de cette génération de femmes qui ont bousculé le théâtre français ces dernières années. Elle voit le théâtre comme un service public et a notamment bousculé les murs de la Comédie Française avec le collectif In Vitro. Elle a adapté de grands cinéastes comme Fassbinder et composé des pièces ancrées dans la réalité. Elle doit certainement inspirer de nombreuses autres femmes artistes, aspirant à prendre leur place dans un milieu souvent réservé aux hommes.

Le théâtre bouleverse les codes et s’implique dans notre société, il nous parle de notre quotidien et nous interpelle sur les changements à opérer. Avec la prise de parole de ces membres de la société souvent ignorés, Julie Deliquet nous offre une perspective nouvelle sur la place de l’art et de l’expression publique. Le festival d’Avignon donne sans aucun doute lieu à des débats et à une prise de conscience collective sur notre place dans la société.