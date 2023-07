JoeyStarr révèle sa première expérience au Festival Avignon Off 2023 loin des clichés intellectuels.

Les yeux sont rivés sur le metteur en scène hors pair, JoeyStarr, qui étonne les spectateurs avignonnais avec son talent inattendu de mettre en scène « Cette petite musique que personne n’entend » au Théâtre du Balcon pour le Festival Off d’Avignon. Les gens sont intrigués de voir la star du rap NTM s’aventurer loin de son domaine de prédilection. Dans le cadre de notre série « Mon Avignon à moi », nous avons eu l’occasion de rencontrer JoeyStarr en personne pour faire un peu plus connaissance avec l’artiste au-delà de sa renommée.

JoeyStarr, le théâtre et Avignon : une première expérience marquante

L’acteur et rappeur JoeyStarr est présent à Avignon pour la première fois avec sa partenaire Clarisse Fontaine pour présenter leur spectacle « Cette petite musique que personne n’entend » au Théâtre du Balcon. Dans une interview pour Franceinfo Culture, il partage ses impressions sur l’ambiance du Festival, sa richesse artistique et sa première fois en tant que metteur en scène.

Une diversité de styles et de personnes qui rassure

JoeyStarr avoue avoir eu une idée préconçue du théâtre avant de découvrir la richesse artistique de la programmation d’Avignon. Selon lui, le théâtre est un art de rue qui peut toucher tous les publics. En effet, le Festival est le lieu de rendez-vous de toutes les formes de spectacles possibles, y compris les plus décalées et accessibles. L’acteur apprécie cette diversité de style et de personnes qui l’aide à se sentir plus à l’aise. Il reconnaît que l’ambiance d’Avignon crée un effet positif sur les artistes et les visiteurs. En outre, il est impressionné par les performances des artistes locaux, notamment la musique traditionnelle guadeloupéenne.

Les différences entre le jeu au théâtre et au cinéma

Pour JoeyStarr, le jeu au théâtre et au cinéma sont différents. Il estime que le cinéma nécessite souvent un surplus d’effets spéciaux et de détails pour être captivant, alors qu’au théâtre, tout dépend du texte et de la performance des acteurs. JoeyStarr, qui a débuté dans la musique hip hop, trouve dans le théâtre une liberté supplémentaire d’interaction avec le public, ce qui le rend plus épanoui sur scène. Enfin, il reconnaît que sa carrière éclectique lui a permis de mieux apprécier la richesse artistique d’Avignon.

En somme, JoeyStarr semble avoir trouvé à Avignon une expérience artistique unique et pleine de découvertes. Le Festival lui a permis de confirmer ses impressions sur le théâtre en tant qu’art accessible et diversifié. Sa première participation en tant que metteur en scène est une occasion de plus pour ajouter un nouveau chapitre à sa carrière immensément variée.