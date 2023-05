Joe Biden exhorte Congrès US à interdire fusils d’assaut après tuerie de 8 personnes au Texas

Un individu armé a causé la mort de huit personnes dans un centre commercial du Texas ce samedi, un « geste dénué de raison », selon les mots de Joe Biden.

Le président des États-Unis, Joe Biden, continue sa lutte contre les armes à feu et a appelé une nouvelle fois le Congrès, le dimanche 7 mai, à interdire les fusils d’assaut après une tragédie dans un centre commercial au Texas. Dans une déclaration, il a demandé aux législateurs d’adopter une loi qui interdise les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité, instaure des vérifications des antécédents judiciaires et psychiatriques, exige un rangement sécurisé des armes et mette fin à l’immunité des fabricants d’armes.

Joe Biden a assuré qu’il signerait immédiatement cette loi et a déclaré que le pays avait besoin de passer à l’action plus rapidement pour sauver des vies. Il a souligné que trop de familles avaient des sièges vides à leur table et que les membres républicains du Congrès ne pouvaient plus ignorer cette épidémie. Il a également critiqué les tweets de soutien sous forme de pensées et de prières, dénonçant leur inefficacité face à cette crise.

La tragédie à laquelle fait référence Biden s’est déroulée le samedi précédent, lorsqu’un individu armé a tiré sur la foule dans un centre commercial près de Dallas, au Texas. Huit personnes ont été tuées, dont des enfants, et plusieurs autres ont été blessées avant que l’assaillant ne soit abattu. Les États-Unis, un pays tristement habitué aux fusillades de masse, comptent plus d’armes en circulation que de personnes.