JO Paris 2024 : Devenez spectateur des compétitions tests en août !

Le mois d’août 2023 sera marqué par l’organisation de nombreux événements sportifs à Paris. Les amateurs de natation auront l’opportunité de se surpasser lors de compétitions de haut niveau, tandis que les coureurs pourront s’élancer sur la ligne de départ d’un marathon exigeant. Les adeptes du triathlon pourront quant à eux s’adonner à leur discipline favorite, défiant leurs limites pour décrocher la victoire. Les passionnés de tir à l’arc ne seront pas en reste, et pourront s’entrainer à l’arc long dans les installations mises à disposition. L’organisation de ces compétitions sera l’occasion de tester devant un large public la gestion et la sécurité des JO, une tâche complexe mais cruciale pour assurer le succès de l’événement.

Paris 2024 : Les épreuves test pour les JO débutent en 2023

Des épreuves test avant les JO

Dans moins d’un an, Paris accueillera les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Afin de se préparer à cette compétition mondiale, la ville organise plusieurs événements sportifs durant le mois d’août 2023 pour tester sa capacité de gestion de la compétition.

Les acteurs impliqués dans l’organisation des JO 2024, tels que la Ville de Paris, le comité d’organisation des Jeux (Cojo), la préfecture de la région Île-de-France et la préfecture de Police vont tester plusieurs dispositifs pour gérer simultanément plusieurs événements organisés dans un secteur limité, étudier la logistique de certaines zones complexes et s’assurer du bon déroulement des épreuves dans la Seine.

Trois épreuves sportives internationales seront les premiers cobayes de l’organisation prévue lors des JOP :

– Les 5 et 6 août : épreuves de natation marathon dans la Seine.

– Du 17 au 20 août : test des épreuves de triathlon et para triathlon dans la Seine et sur route.

– Les 19 et 20 août : épreuves de tir à l’arc sur l’esplanade des Invalides.

Le grand public pourra assister à certaines épreuves parmi ces trois à savoir la natation marathon et le tir à l’arc.

Des périmètres de sécurité dans plusieurs arrondissements

Pendant ces épreuves, des perturbations de circulation et de stationnement sont à prévoir dans les 1er, 7e et 8e arrondissements de Paris où des périmètres spécifiques de sécurisation seront instaurés. Dans ces deux derniers, les phases de montage et démontage des installations nécessiteront quelques modifications de circulation et de stationnement jusqu’au 31 août.

Les périmètres en rouge seront fermés à la circulation routière totalement, sauf pour les riverains sur présentation d’un justificatif. Les périmètres bleus correspondent à des zones de déviation.

Un avant-goût de la compétition

Outre la préparation à l’organisation, ces événements sportifs sont également l’occasion pour le public de découvrir les épreuves des Jeux avant leur début. Les épreuves de natation marathon dans la Seine seront visibles par le public entre le pont Alexandre III et le pont des Invalides. Un village d’animations sera déployé et proposera des initiations au tir à l’arc, des animations et de la restauration.

Cette phase de test avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sera l’occasion pour les responsables de l’organisation de rectifier les éventuels problèmes rencontrés et de se préparer à offrir au monde entier une compétition réussie et mémorable.

source originale : actu.fr