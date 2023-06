JO-2024 : Corruption dans le sport – Conscience sérieuse et nouvelle, salue Anticor

« Cela donne l’impression que les événements se déroulent un peu plus rapidement qu’à l’accoutumée », remarque Me Jean-Baptiste Soufron, mercredi sur franceinfo, à la suite des perquisitions effectuées au siège du comité organisateur des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Selon Me Jean-Baptiste Soufron, avocat d’Anticor, une organisation française anticorruption, la prise de conscience à propos de la corruption dans le sport est « sérieuse et nouvelle ». Il a fait ces commentaires suite aux perquisitions qui ont eu lieu au siège du comité d’organisation (Cojo) des Jeux 2024 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et de la Solideo, l’organisme public responsable des travaux sur les sites des Jeux, comme le rapporte le Parquet national financier.

D’après les informations de France Télévisions, ces perquisitions ont été effectuées dans le cadre de deux enquêtes préliminaires ouvertes par le Parquet national financier. L’une d’elles, ouverte en 2017 et confiée à l’OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales), concerne des accusations de « prise illégale d’intérêts », « détournement de fonds publics », « favoritisme et recel de favoritisme » en lien avec un marché conclu par le Cojo.

Les Jeux Olympiques, un enjeu « requérant l’exemplarité »

« Pour une fois, contrairement à d’autres affaires dans le sport, on a l’impression que les choses avancent un peu plus vite que d’habitude. Peut-être aussi parce que les JO arrivent », a déclaré Me Soufron. Il exprime l’espoir que l’enquête se poursuive rapidement.

Me Jean-Baptiste Soufron sur franceinfo

Selon Me Soufron, « les Jeux Olympiques, tout comme le sport en général », sont des enjeux qui « appellent à l’exemplarité ». En 2021, Carlos Arthur Nuzman, le président du comité d’organisation des JO de Rio, a été condamné à 30 ans de prison pour corruption. Plus récemment, le président adjoint et directeur général du comité d’organisation des JO de Tokyo, Yasuo Mori, a été arrêté par la police japonaise en février.

« ll faut rappeler que les Olympiques bénéficient de nombreuses exemptions fiscales qui font qu’ils sont aujourd’hui en grande partie financés par l’argent public » a souligné Me Soufron. Il estime donc qu’il y a un « devoir particulier » sur ce sujet pour le comité d’organisation de Paris 2024.