Jim Walmsley bat le record de l’UTMB 2023 en moins de 20 heures !

Le vainqueur de l’Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB) n’est autre que Jim Walmsley. L’américain est d’ailleurs loin d’être un inconnu dans le monde ultra-marathon puisqu’il participait pour la cinquième fois à cette course extrême qui s’étend sur 171 km et dont le dénivelé positif atteint les 10 000 mètres. Toutefois, cette année, il franchit le cap de la première place, un sacre attendu depuis cinq ans. L’événement est d’autant plus marquant qu’il parvient à passer sous la barre des 20 heures de course, exploit difficilement envisageable pour de nombreux adeptes de la discipline. Jim Walmsley peut être fier de sa performance.

Jim Walmsley remporte enfin l’UTMB

Des années de préparation pour l’UTMB

Walmsley a préparé sa course avec acharnement, s’installant dans le massif du Beaufortain il y a deux ans pour mieux s’adapter au terrain alpin. Pour lui qui avait abandonné deux fois lors de précédentes participations, cette victoire signifie beaucoup. Il a même dédié sa course à sa tante malade.

Un doublé américain

À l’arrivée, Jim Walmsley a devancé de 14 minutes son compatriote américain Zach Miller, avec Germain Grangier arrivant en troisième position à 24 minutes du vainqueur. Chez les femmes, Courtney Dauwalter, également américaine, a remporté l’UTMB, réalisant ainsi un triplé historique en remportant trois courses mythiques de l’ultra-trail en moins d’un an.

