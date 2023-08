Jeunes cyclistes lancent un défi de 1 200 km : suivez leur aventure sportive et humaine ! sport cyclisme défi

C’est depuis le 12 août dernier que six jeunes filles et vingt-huit jeunes hommes se sont lancés dans l’aventure du Paris-Brest-Paris des jeunes. Ces courageux sportifs, âgés de 14 à 18 ans, se sont lancés dans un défi d’endurance incroyable, entre Rambouillet et Brest, pour parcourir quelque 1200 kilomètres aller-retour. Cette cyclo randonnée mythique, férocement attendue de leurs aînés qui prendront le départ le 20 août prochain, leur permet d’expérimenter une expérience sportive autant que humaine. Largement éprouvante, cette aventure est un test de courage, de persévérance, de solidarité et l’occasion pour ces jeunes de créer des liens d’amitié forts, inscrits dans une épreuve hors du commun. Car au-delà du challenge sportif, il faut bien voir que ces six filles et vingt-huit garçons auront traversé des étapes telles que la fatigue, les douleurs, les doutes, l’adversité, la météo capricieuse et bien d’autres aléas que cet effort immense impose. Toutes ces épreuves, autant physiques que mentales, marqueront à jamais leur mémoire et leur cœur. Voilà une aventure qui permet aux jeunes générations de se dépasser, de repousser leurs limites, en respectant l’autre et leur environnement.

Des jeunes sportifs prêts pour une aventure sportive et humaine

Depuis le 12 août, 34 jeunes, dont 6 filles et 28 garçons âgés de 14 à 18 ans, réalisent une épreuve de cyclotourisme : le Paris-Brest-Paris des jeunes. En tout, ils parcourent 1 200 km entre Rambouillet et Brest, aller-retour. Ayant été entraînés pendant plusieurs mois, ces jeunes sportifs viennent de 10 régions françaises, dont la Bretagne où quatre jeunes Bretons sont en lice. L’objectif est d’arriver en tête, mais également de vivre une aventure humaine et d’apprendre à rouler sur de longues distances en groupe.

Une expérience sportive et culturelle sur 1 200 km

Le Paris-Brest-Paris des jeunes est considéré comme une expérience à vivre pour les jeunes. En effet, outre l’aspect sportif, les jeunes cyclotouristes doivent travailler ensemble et s’entraider pendant 12 jours pour surmonter l’épreuve des 1 200 km. Ils n’ont pas seulement la chance de découvrir les paysages de plusieurs régions françaises, mais également de goûter aux spécialités culinaires de chaque étape. Cette épreuve permet aux jeunes de découvrir et d’apprendre à apprécier d’autres cultures.

Un challenge à la hauteur des trois jeunes Bretons

Kyllian est l’un des trois jeunes cyclotouristes bretons qui participe à l’épreuve avec ses copains Gurvan et Noé du Cyclos Randonneurs Quimper Cornouaille (CRQC). Il a passé tout l’été à s’entraîner pour l’épreuve, en faisant plusieurs fois plus de 100 km en groupe. Pour Kyllian, l’objectif est d’arriver en tête, mais il veut également partager cette expérience unique avec ses copains. Pour le président de la commission jeunes à la fédération française de cyclotourisme, le Paris-Brest-Paris jeunes est une aventure autant sportive qu’humaine, qui permet aux jeunes de s’entraider et de prendre conscience de la valeur de la solidarité.

