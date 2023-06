Jeune fille en révolte: Camilla sort ce soir dans une Argentine en pleine mutation

La cinéaste argentine représente l’affranchissement des jeunes argentins, dans une nation encore très imprégnée par les coutumes, en suivant le parcours initiatique de Camila, une adolescente résolue, disposée à tout pour protéger son indépendance et ses croyances.

Inés María Barrionuevo, réalisatrice argentine, présente son quatrième long-métrage, Camila sortira ce soir, qui dépeint la jeunesse de son pays en pleine mutation. Le film sortira en France le 7 juin 2023.

Camila (Nina Dziembrowski), 17 ans, vit avec sa mère (Adriana Ferrer) et sa petite sœur dans la ville de La Plata. Lorsque sa grand-mère tombe malade et est hospitalisée, la famille déménage à Buenos Aires et Camila intègre un établissement privé aux valeurs conservatrices. Elle se lie d’amitié avec deux camarades et entame des expériences sexuelles avec Pablo et Clara. Camila est une jeune fille féministe, libre dans ses désirs et ses convictions, et lutte dans ce milieu marqué par la violence et l’hypocrisie.

L’élan de la jeunesse

Camila bouleverse les conventions, sa liberté dérange. Son arrivée dans l’école révèle les secrets les plus sombres et la violence qui y règne. Elle découvre également des secrets sur sa grand-mère qu’elle croyait conservatrice. Inés María Barrionuevo explore les questions qui traversent la société argentine, notamment la domination patriarcale, la violence masculine, le poids de la religion, et l’éveil d’une jeune femme à la vie, au désir et à la conscience politique.

L’actrice Nina Dziembrowski, qui avait 18 ans lors du tournage, incarne avec intensité et grâce le personnage central du film, Camila, soutenue par des personnages secondaires convaincants. Le film met en scène une jeunesse qui se cherche, qui tâtonne et s’interroge, et qui s’engage (pour certains) sur des voies différentes de celles imposées par leurs aînés.

Tableaux

Inés María Barrionuevo filme cette jeunesse avec soin, avec un traitement de la lumière, des cadrages et des couleurs qui rappellent le travail d’un peintre. Les couleurs sourdes et presque atones parlent de la chape de plomb qui règne sur l’école, contrastant avec les couleurs plus vives des fêtes.

Ce traitement subtil de la photographie renforce l’idée d’un entre-deux de la vie qu’est l’adolescence, avec ses montagnes russes émotionnelles, mais aussi les ambiguïtés d’une société en mutation. Cependant, la beauté des images, parfois trop esthétisantes, peut parfois détourner l’attention du propos passionnant, incarné de manière exceptionnelle par les acteurs.

La Fiche

Genre : drame, romance

Réalisateur : Inés María Barrionuevo

Acteurs : Nina Dziembrowski, Adriana Ferrer, Carolina Rojas

Pays : Argentine

Durée : 1h43

Sortie : 7 juin

Distributeur : Outplay Films

Synopsis : lorsque sa grand-mère tombe gravement malade, Camila doit déménager à Buenos Aires avec sa mère et sa sœur. Elle quitte alors son lycée public pour une institution privée très traditionaliste. Dans ce milieu hostile, elle fait la rencontre de Clara, une camarade de classe qui cache un secret. Une révolution féministe est sur le point de commencer.