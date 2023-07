« Jeudis du château : coup de théâtre, ils se dérouleront… dans le château qui vacille ! »

Les Jeudis du château tant attendus à Fougères étaient programmés de se dérouler cet été, mais pas le 17 août, dans les magnifiques Bas jardins de la Pinterie. Cependant, une nouvelle inattendue est venue bouleverser les plans : le terrain choisi n’est pas aussi solide et stable qu’on le pensait. Le comité d’organisation, soucieux de garantir la sécurité des participants, a dû prendre une décision radicale. Leur seule option était de rapatrier l’événement à l’intérieur des murs imposants et majestueux du château de Fougères. Une solution de secours qui promet de révéler une toute nouvelle facette de cet édifice historique. Les visiteurs auront l’occasion de se promener dans les couloirs séculaires et les salles richement décorées, tout en profitant d’une programmation culturelle variée et captivante. Cette relocalisation inattendue donnera certainement une touche d’originalité à ces Jeudis du château, pour le plus grand bonheur des fidèles habitués et des curieux qui se laisseront tenter par cette nouvelle expérience.

Les Jeudis du château : un changement de lieu pour des raisons de sécurité

La ville de Fougères organise chaque été les « Jeudis du château », une série de spectacles gratuits. Habituellement, ces rendez-vous avaient lieu à l’intérieur même du château. Cependant, cette année, la municipalité a décidé de les programmer dans les bas-jardins, en contrebas de la rue de la Pinterie. Cette décision a été prise principalement en réponse aux nouvelles consignes de sécurité imposées dans le château, qui limitent notamment le nombre de spectateurs autorisés.

En début de saison, Evelyne Gautier-Le Bail, adjointe au maire, avait souligné le côté positif de ce changement, en expliquant que cela permettrait de tester un nouvel emplacement pour les Jeudis du château. Cependant, lors du montage de la scène dans les bas-jardins, il est apparu que le terrain n’était pas assez stable pour assurer la sécurité des artistes. Par conséquent, le premier Jeudi du château, prévu ce jeudi 13 juillet avec la compagnie Comet Musicke, se tiendra finalement à l’intérieur de l’enceinte du château. Les spectacles des semaines suivantes auront également lieu dans le château pour les mêmes raisons de sécurité.

Un repli stratégique pour garantir la sécurité des artistes

Cette décision de changer de lieu pour les Jeudis du château montre la volonté de la municipalité de Fougères de garantir la sécurité des artistes et des spectateurs. En effet, après avoir constaté que le terrain des bas-jardins n’était pas suffisamment stable, il a été décidé de ne prendre aucun risque et de maintenir les spectacles à l’intérieur de l’enceinte du château.

Les Jeudis du château : une série de spectacles gratuits à ne pas manquer

Malgré ce changement de lieu de dernière minute, les Jeudis du château restent une occasion unique de profiter de spectacles variés et gratuits à Fougères. Chaque jeudi, jusqu’au 17 août, à partir de 21h, le château accueillera des artistes talentueux pour des représentations musicales, circassiennes ou acrobatiques. Que ce soit dans les bas-jardins ou à l’intérieur de l’enceinte du château, ces spectacles promettent d’être divertissants et de ravir les habitants et les visiteurs de Fougères. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir des artistes talentueux dans un cadre historique exceptionnel.