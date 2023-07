Jeu de piste dans le Petit train de Fougères avec Visiquizz – Découvrez la ville !

Tous les mercredis, les visiteurs de Fougères peuvent participer à un divertissement familial qui leur permettra de découvrir les charmes de la ville d’une manière ludique. Sous le nom de « Visiquizz », ce jeu proposé à bord du petit train touristique de la ville est une expérience unique qui ravira petits et grands. Au cours de cette activité, les participants devront répondre à des questions sur l’histoire, la culture et les particularités de Fougères tout en admirant les magnifiques paysages de la région. C’est une opportunité idéale pour les familles de se divertir tout en apprenant et de créer des souvenirs inoubliables lors de leur visite de la ville.

Partez à la découverte de la ville autrement grâce aux Visiquizz en petit train touristique

Vous êtes en quête d’une activité en famille cet été ? Pourquoi ne pas tenter les Visiquizz en petit train touristique à Fougères ? Une idée originale pour découvrir la ville autrement, tout en partageant vos connaissances avec petits et grands.

Des Visiquizz ludiques et instructifs

Le principe des Visiquizz est simple : quinze questions faciles sur le patrimoine, l’histoire et les grands personnages du Pays de Fougères. Mais où trouver les réponses ? Levez simplement la tête et observez, elles se trouvent sur le parcours du petit train. Les Visiquizz sont une opportunité pour tous d’apprendre en s’amusant. Et à la fin de la visite, un gagnant est tiré au sort et reçoit un cadeau local. Les enfants ne sont pas en reste, avec un goûter offert à la fin de la balade.

Des informations pratiques à connaître

Les Visiquizz ont lieu tous les mercredis du 5 juillet au 30 août. Rendez-vous sur la place Raoul II, à partir de 15h30 ou 15h45 pour un départ à 16h. Les tarifs sont inclus dans le prix d’un trajet, à savoir 5,50€ pour les adultes et 3€ pour les enfants de 3 à 12 ans. La durée de l’activité est d’une heure. Il est possible de prendre les places directement auprès du chauffeur sans réservation. Cependant, le nombre de places est limité. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 02 99 94 12 20.

Les Visiquizz en petit train touristique sont une expérience divertissante et ludique pour toute la famille. Une occasion unique de découvrir la ville autrement tout en s’amusant et en apprenant. Si vous cherchez une activité alliant culture et plaisir, ne manquez pas cette opportunité originale proposée par la ville de Fougères.