Jets ski sur le Bassin d’Arcachon : le conflit entre plaisanciers et riverains

Au cœur de la période estivale, les vacanciers profitent du bassin d’Arcachon pour se détendre et se divertir en famille ou entre amis. Malheureusement, ces moments de quiétude peuvent être perturbés par les nuisances sonores émanant des jets ski qui naviguent sur le plan d’eau. Cette problématique récurrente suscite l’inquiétude des riverains et pousse certains maires à prendre des mesures drastiques. En effet, devant l’absence de vigilance de certains utilisateurs de jet ski, les élus locaux menacent d’interdire cette pratique. Une décision radicale qui met en évidence les tensions existantes entre les défenseurs de l’environnement et les amateurs de sports nautiques.

Jets ski sur le bassin d’Arcachon : tensions et risques en pleine saison estivale

Des nuisances pour les autres usagers du bassin

La saison estivale est souvent synonyme de vacances, de soleil et de loisirs. Cependant, pour certains habitants et autres usagers du bassin d’Arcachon, le bruit des jets ski et leurs comportements dangereux peuvent rapidement agacer. Selon un habitant d’Arcachon interrogé par La Pause Info Aquitaine, les jets ski mettent la musique à fond, pêchent n’importe où et ne respectent pas le bassin. Cependant, pour les professionnels, cette activité est un atout touristique et commercial majeur. Certains loueurs de jet ski assurent que la pratique est encadrée par des moniteurs diplômés qui ont fait six mois d’école et que la gestion des usagers est maîtrisée.

Des maires menacent d’interdire les jets ski pour les particuliers

Face à la gêne occasionnée par les jets ski sur le bassin, certains maires réfléchissent à des mesures pour les limiter voire les interdire pour les particuliers. Les infractions au code maritime, le bruit, les comportements dangereux et les incivilités, nombreux sont les facteurs qui agacent les autres usagers. Le maire de la Teste-de-Buch, par exemple, déclare réfléchir à l’interdiction pure et simple s’il continue de voir des comportements irresponsables sur l’eau. Cependant, pour d’autres, cette activité est une source de revenus importante pour les professionnels durant la saison estivale.

Des risques en terme de sécurité

Outre les contraintes sonores et les nuisances occasionnées par les jets ski, une question de sécurité se pose. En effet, le bassin d’Arcachon est en tête des opérations de sauvetage des jets ski. Même si la pratique est encadrée chez les professionnels, les usagers particuliers peuvent quant à eux, causer des accidents, des blessures, voire des noyades. Les gendarmes maritimes ont donc annoncé qu’ils effectueront des contrôles réguliers tout au long de l’été. Il est important de rappeler que le bassin d’Arcachon est une zone idéale pour la pratique des sports nautiques, mais que cela demande une vigilance accrue et un respect des règles de sécurité.

source originale : La Pause Info.fr