Jethro et Carbonne remportent le Tremplin du Rose festival : la surprise de l’année !

Le mardi 18 juillet marquera une date importante pour les artistes Jethro et Carbonne, qui ont remporté la finale très attendue du Tremplin du Rose Festival, qui s’est déroulée au Métronum, à Toulouse. L’événement, qui a été créé grâce à l’initiative des célèbres frères BigFlo & Oli, met en avant les jeunes talents de la région et leur donne l’opportunité de partager leur musique avec un plus grand public. La victoire de Jethro et Carbonne leur permettra également de participer au Rose Festival, qui se tiendra les 1er, 2 et 3 septembre prochains, dans la ville rose. Une étape importante pour ces artistes prometteurs et un véritable honneur pour eux de figurer parmi les talents sélectionnés pour cet événement. La scène n’attend plus que ces deux artistes pour offrir un moment inoubliable et plein d’émotion à tous les spectateurs présents.

Le Tremplin du Rose Festival, une véritable opportunité pour les jeunes talents

Le Tremplin du Rose Festival est un concours créé par les célèbres frères toulousains du groupe BigFlo & Oli. Le but de ce concours est de faire connaître les artistes régionaux et leur permettre de bénéficier d’un accompagnement pour faire décoller leur carrière musicale.

En effet, ce programme vise à instaurer une véritable académie de talents encadrée par des professionnels du milieu. Pour cela, les artistes sélectionnés pour le concours auront l’opportunité de bénéficier de sessions de formation adaptées à leurs besoins ainsi que quinze jours de résidence cet été pour travailler leur musique entourés de professionnels.

3000 candidatures, deux lauréats

Le Tremplin du Rose Festival a reçu 3000 candidatures provenant de toute la région Occitanie. Cependant, seuls quatre artistes ont eu l’honneur de se produire sur scène pour la grande finale qui s’est déroulée le 18 juillet dernier au Métronum de Toulouse. Parmi ces finalistes, Carbonne, Jethro, Joye et White N ont su enflammer le public pendant environ vingt minutes chacun.

Finalement, ce sont Jethro, un rappeur toulousain plein de talent, et Carbonne, un rappeur montpelliérain, qui ont remporté la finale au grand bonheur des frères BigFlo & Oli qui ont déclaré ensemble être contents de « partager la lumière ».

Jethro et Carbonne, les lauréats du Tremplin du Rose Festival, se produiront sur scène en septembre prochain

Les deux gagnants de cette finale auront l’opportunité de jouer sur la scène du MEETT de Toulouse début septembre prochain aux côtés des plus grands lors du fameux Rose Festival. L’émotion a pris le dessus chez Jethro qui s’est laissé aller à témoigner son désarroi et son bonheur à la suite de sa victoire.

Le Tremplin du Rose Festival et les frères BigFlo & Oli ont ainsi offert une chance unique aux jeunes talents régionaux de se faire connaître et d’être accompagnés dans leur carrière musicale. Les lauréats Carbonne et Jethro sont désormais attendus avec impatience pour leur prestation sur scène lors du prochain Rose Festival !

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr