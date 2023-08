« Jeanne Cherhal dévoile une comptine sur l’amour intense »

Pendant la période estivale, nous discutons quotidiennement d’une chanson emblématique traitant de l’amour. En effet, il y en a une en particulier qui capte notre attention aujourd’hui. Cette chanson peu connue mais de la talentueuse Jeanne Cherhal reflète à merveille les diverses humeurs vécues lorsqu’on est en couple. Les paroles qui s’entremêlent aux notes de musique douces et apaisantes nous envoutent et nous transportent dans un univers où l’amour est roi. C’est un pur moment de délice d’écouter et de ressentir cette chanson, qui vient ajouter une touche de romantisme et de poésie dans notre quotidien estival.

« Quand on est très amoureux », une chanson méconnue de Jeanne Cherhal

Cet été, l’émission radio « Ces chansons qui font l’été » a présenté différentes chansons d’amour, mais une en particulier est peu connue du public. Il s’agit de « Quand on est très amoureux », une chanson de Jeanne Cherhal. Cette dernière l’a interprétée pour la première fois en public à la Cigale en 2005 et elle n’avait été jouée qu’une seule fois la veille.

Extraits de l’émission

Pour cette édition de « Ces chansons qui font l’été », l’émission a diffusé divers extraits de chansons de Jeanne Cherhal, dont « Quand on est très amoureux » (2005), « Le Petit Voisin » (2004), « Merci » (2006), « Cinq ou six années » (2010), « L’An 40 » (2019), « Quand c’est non c’est non » (2014) et « Voilà » (2006).

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA