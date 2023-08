Jean-Pascal Zadi de retour dans une nouvelle saison de « En place »

Jean-Pascal Zadi, jeune homme aux multiples talents, a connu ces dernières années une ascension fulgurante dans le monde du spectacle. Si son nom est aujourd’hui connu de tous, c’est notamment grâce à sa consécration aux César du cinéma, où il a remporté le prestigieux prix du meilleur espoir. Pourtant, derrière ce succès et cette notoriété, se cache une histoire familiale touchante. En effet, ses parents ont quitté leur pays natal de Côte d’Ivoire dans les années 80, à la recherche d’un avenir meilleur pour leur famille. Aujourd’hui, Jean-Pascal n’oublie pas d’où il vient et rend hommage à son héritage culturel à travers son travail de producteur et d’acteur. Sa famille, qui l’a encouragé depuis ses débuts, est fière de voir le parcours qu’il a accompli. Jean-Pascal, de son côté, reste humble et déterminé à continuer sur sa lancée pour offrir toujours plus de divertissement et d’émotion à son public.

Une série événement sur Netflix

La série En place sortie sur Netflix en janvier 2023 a été écrite, réalisée et interprétée par Jean-Pascal Zadi. L’humoriste y pose la question de l’élection d’un président noir en France, et selon lui, la réponse est oui. Cette satire politique subtile mélange le cocasse et le grave et a connu un grand succès sur Netflix, apportant de la fraîcheur malgré des épisodes inégaux.

Une année 2023 chargée pour Jean-Pascal Zadi

La saison 2022-2023 a été une grosse année pour Jean-Pascal Zadi. La série En place, qui a cartonné sur Netflix, lui a apporté encore plus de visibilité. Cependant, malgré sa notoriété croissante, Jean-Pascal Zadi a encore des petits moments de doute et de crainte de ne pas être à la hauteur. Il évoque souvent ses parents, qui ne pensaient pas que leur fils pourrait devenir acteur-réalisateur alors qu’ils étaient eux-mêmes arrivés en France dans les années 80.

Un regard différent sur la société et la politique

En tant qu’acteur, réalisateur et humoriste noir de famille politique, Jean-Pascal Zadi apporte un point de vue différent sur la société française. Il s’attaque notamment aux candidats de gauche, dans une critique nourrie de ses expériences et de ses désillusions. Malgré quelques désaccords avec sa mère fervente catholique sur la façon de décrire les noirs catholiques dans ses films, Jean-Pascal Zadi est déterminé à continuer à faire entendre sa voix. Une deuxième saison de En place est en préparation, et il est également acteur et producteur du film Yo Mama.

