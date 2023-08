Jean-Michel Aulas attaque John Textor : guerre déclarée à l’OL.

Jean-Michel Aulas, l’ancien dirigeant de l’Olympique lyonnais, a déposé une plainte contre John Textor, son successeur controversé qui a pris les rênes du club. Incité par ce qui est considéré par beaucoup comme étant une mauvaise gestion, Aulas a réussi à geler une somme astronomique de 14,5 millions d’euros dans les comptes du club. Cela a créé une onde de choc dans le monde du football, car les conséquences potentielles de cette décision peuvent être graves. Comme souvent dans ces cas-là, il y a deux camps qui s’affrontent : ceux qui voient cela comme une nécessité pour protéger le club et son avenir, et ceux qui considèrent cela comme une trahison envers le club et ses supporters. L’avenir ne dira pas qui a raison, mais il est certain que l’Olympique lyonnais traverse une période tumultueuse. Les supporters ont l’impression que leur voix n’est pas entendue, que des décisions injustes sont prises, et que la stabilité du club est menacée. Il ne reste plus qu’espérer que cette situation se rétablisse rapidement et que l’Olympique lyonnais retrouve sa place de choix dans le monde du football français et européen.

Gel des comptes de l’OL et plainte pour diffamation

Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique Lyonnais, a pris des mesures drastiques contre John Textor, qui a racheté le club en décembre dernier. Aulas a obtenu le gel de 14,5 millions d’euros correspondant à une partie de ses parts restantes dans le club. Il a également porté plainte pour diffamation contre Textor en réponse aux accusations de celui-ci selon lesquelles Aulas lui aurait caché des éléments avant la vente. Ces mesures ont été prises en dépit de la situation financière déjà précaire de l’OL.

Le gel de comptes impacte fortement l’OL

Le gel des comptes de l’OL impacte fortement le club. Cette situation financière déjà difficile pourrait être exacerbée si Aulas décide de récupérer ses parts. Les tensions entre Aulas et Textor risquent également d’avoir des répercussions sur l’ambiance des matchs à venir.

Textor accuse Aulas de lui avoir caché des éléments avant la vente

Lors d’une conférence de presse, John Textor a accusé Jean-Michel Aulas de lui avoir caché des éléments avant la vente. En réponse, Aulas a porté plainte pour diffamation. La situation financière de l’OL est déjà précaire, et ces tensions risquent de l’aggraver.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA