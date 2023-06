Jean-Luc Alexandre: « Naarea privilégie une taille de réacteurs nucléaires pour entreprises »

Le 13 juin 2023, Jean-Luc Alexandre, le PDG de la société Naarea, était l’invité économique de l’émission d’informations françaises franceinfo.

La renaissance du nucléaire en France passe également par les jeunes entreprises. Deux d’entre elles ont été choisies par l’État pour recevoir des financements dans le cadre du plan France 2030. Ces startups ont pour ambition de transformer la production d’énergie nucléaire. Naarea est l’une de ces entreprises. Son PDG, Jean-Luc Alexandre, était l’invité de franceinfo le mardi 13 juin 2023.

franceinfo : Pourquoi faut-il désormais miser sur les petits réacteurs nucléaires ?

Jean-Luc Alexandre :

Les EPR sont nécessaires et notre système français est très solide grâce à notre flotte de grands réacteurs. Cependant, si l’on considère la demande d’électricité pour les trente prochaines années et les besoins de décarbonation, il est essentiel de décarboner au plus près des entreprises, car ce sont les processus industriels qui émettent du dioxyde de carbone. Nous avons donc choisi de développer une taille de réacteurs qui permettent d’aller directement auprès des entreprises afin de décarboner rapidement. Le second avantage est que cela évite de dépendre du réseau de transport d’électricité.

Ces petits modules garantissent-ils une énergie durable dans le cadre de la transition énergétique ?

C’est la quatrième génération de réacteurs qui a été promue par la France il y a plusieurs années avec les plans Phoenix et Super Phoenix. Nous étions en avance. De nos jours, deux pays maîtrisent parfaitement cette technologie qui permet de brûler des déchets nucléaires, à savoir la France et la Russie. Aujourd’hui, nous, les Français, sommes capables de combiner cette technologie avec des technologies de type « sel fondu » pour enfin produire de très petits réacteurs au plus près de l’utilisateur final, c’est-à-dire l’industriel.

Qu’est-ce que cela signifie d’être reconnu par le Plan France 2030 ?

Cela valide la stratégie que nous avons adoptée. Valider la technologie et les choix stratégiques. Et cela va également soutenir tous les financements privés que nous avons réussi à collecter depuis le début et qui financent notre activité.

Peut-on miser uniquement sur la France dans ce secteur de haute précision ?

Aujourd’hui, nos amis américains et chinois développent des solutions concurrentes, mais qui n’ont pas toutes les caractéristiques que nous avons. Au niveau européen, il faudra surtout coopérer en matière de législation. Il est nécessaire de créer un écosystème législatif qui permette d’installer ces microréacteurs sur des sites qui n’étaient pas traditionnellement des sites nucléaires.