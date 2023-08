« Jazz is Dead » salue Tony Allen, icône légendaire de la musique !

Dans la collection jazz, le chapitre dix-huit dévoile des sessions enregistrées par le fameux batteur nigérian en 2018, dans la ville de Los Angeles. Ces sessions ont été capturées deux années avant le décès du musicien, ce qui les rend d’autant plus précieuses pour les amateurs de musique. Au fil des pistes, on peut entendre les prouesses rythmiques et les nuances des prestations en direct de ce génie de la batterie, qui a collaboré avec certains des plus grands noms du jazz et de la musique africaine. Le son est à la fois riche et subtil, permettant de se perdre dans l’improvisation et la virtuosité de cet artiste hors pair. Les enregistrements témoignent également de la créativité de l’artiste, qui a su renouveler son approche musicale tout au long de sa carrière. En somme, ce dix-huitième chapitre est un hommage incontournable à un musicien de légende, dont l’influence continue d’inspirer les générations futures.

La collection « Jazz is dead »

La collection « Jazz is dead » est une série musicale créée par les musiciens hip-hop Adrian Younge et Ali Shaheed Muhammad. Elle a pour objectif de rendre hommage à des musiciens de jazz légendaires tels que Brian Jackson, João Donato ou Lonnie Liston Smith, en les invitant à improviser ou à jouer de nouveaux morceaux en studio à Los Angeles, tout en préservant leur « patte ». Avec 18 volumes à ce jour, la collection est devenue une référence dans le paysage musical.

Tony Allen, le célèbre batteur nigérian

Le dernier chapitre de la collection rend hommage à Tony Allen, le célèbre batteur nigérian connu pour avoir été le compagnon de route de Fela Kuti au sein de « Africa 70 ». Tony Allen est décédé il y a trois ans à Courbevoie. Avant sa mort, il avait enregistré ses sessions avec Jazz is Dead à Los Angeles en 2018. Sa collaboration avec Damon Albarn au sein du supergroupe « The good the bad and the Queen » a également marqué sa carrière.

Jazz is dead vol. 18 : Tony Allen

Le disque « Jazz is dead vol. 18 : Tony Allen » est distribué par Redeye distribution et K7 records. Les producteurs de la collection sont ravis d’avoir pu collaborer avec Tony Allen et de partager ces extraits funky avec leur public.

