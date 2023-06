Jardinage en France : chiffres clés et passion tricolore – Data du 3 juin

Revenons sur quelques statistiques concernant un engouement propre à la France : le jardinage. Nous nous basons sur les données du samedi 3 juin.

Suite aux confinements, une idée a commencé à se développer chez les Français : et si jardiner avait un effet positif sur notre bien-être ? En effet, en France, 70% des habitants possèdent leur propre jardin, qui mesure en moyenne 500 m2, soit bien plus qu’en Allemagne ou aux Pays-Bas. Si le jardin est si apprécié, c’est avant tout parce que les Français considèrent qu’il est un excellent moyen de se détendre et de pratiquer une activité physique.

L’engouement pour le potager

Cet engouement profite aux magasins de jardinage, qui ont réalisé un chiffre d’affaires de 8,5 milliards d’euros en 2022. Les Français dépensent en moyenne 116 euros par an pour l’entretien de leur jardin. La grande tendance du moment est le potager, qui permet non seulement de réaliser des économies, mais également de consommer des produits frais et sains. Plus de 27 millions de Français cultivent des fruits et des légumes, et 4,5 millions élèvent des poules. Chaque semaine, 47 millions d’œufs sont produits par des particuliers en France.