Jane Birkin avoue sa terreur lors de l’enregistrement de « Jane B. » avec Serge Gainsbourg

Durant toute cette semaine, nous rendons hommage à l’illustre carrière de feu Jane Birkin, l’actrice et chanteuse française mondialement connue, décédée un triste dimanche 16 juillet 2023. Cette semaine sera l’occasion de revenir sur les moments forts de sa vie artistique. L’un de ces moments a été capté par Elodie Suigo lors d’une rencontre estivale avec l’artiste en 2021. Dans cet épisode, Jane Birkin elle-même est revenue sur la création de sa fameuse chanson « Jane B ». Elle a partagé avec Elodie Suigo les anecdotes et histoires qui ont inspiré cette magnifique chanson.

Le souvenir inoubliable de Jane Birkin

Le dimanche 16 juillet 2021, la disparition de Jane Birkin a jeté une ombre sur le monde de la musique et du cinéma français. L’artiste britannique, aimée des Français, est décédée à l’âge de 76 ans à Paris. Jane Birkin a laissé une trace indélébile dans l’histoire de la chanson française grâce à sa collaboration fructueuse avec le célèbre compositeur Serge Gainsbourg. Dans une série d’entretiens accordés à Élodie Suigo sur Franceinfo en juillet 2021, Jane Birkin a évoqué les moments forts de sa vie avec cinq chansons marquantes. Nous allons maintenant nous pencher sur sa chanson emblématique « Jane B. ».

La naissance de « Jane B. »

« Jane B. » est une chanson qui a une place particulière dans le cœur de Jane Birkin elle-même. Lors de son entretien avec Élodie Suigo, elle a déclaré : « C’est celui que j’aime le plus. Plus que Je t’aime… moi non plus parce que c’est tellement pur. Je trouvais ça tellement génial d’avoir relevé les pages de mon passeport : Yeux bleus, cheveux châtains. Tout le contenu était un petit portrait de moi, comme un passeport. Et comme c’était sur du Chopin, c’était romanesque. C’est si joli. »

« Jane B. » a été créée en 1969 pour l’album « Serge Gainsbourg Jane Birkin ». Cette chanson est le fruit de la collaboration entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Gainsbourg a écrit les paroles et créé la musique, et Jane Birkin a interprété la chanson avec sa voix douce et légère.

La rencontre entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg

La collaboration entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin a commencé en 1968 sur le tournage du film « Slogan ». Jane Birkin a joué le rôle principal féminin tandis que Serge Gainsbourg a créé la musique du film. Au fil du temps, leur relation professionnelle s’est transformée en une idylle amoureuse.

Jane Birkin a révélé lors de son entretien avec Franceinfo son premier contact avec Serge Gainsbourg en ces termes : « Non. Et peut-être que c’est pour cette raison que ça a duré plus longtemps parce que je le découvrais petit à petit. Au départ, il me terrifiait. Il avait un regard narquois et en arrivant pour faire le tournage, je le trouvais très distant. »

C’est lors d’un dîner chez Régine que leur relation a commencé à se nouer. Jane Birkin se souvient : « Alors il a fait un dîner chez Régine où il y avait une piste de danse. Je l’ai tiré pour aller danser. Il me marchait sur les pieds. Je me suis dit : ‘Bonheur. Ça veut dire qu’il ne sait pas danser, qu’il est maladroit. Au fond, cette arrogance est pour cacher une personne tellement timide, terriblement candide’. »

Jane Birkin restera à jamais une icône de la chanson et du cinéma français. Elle a su charmer les Français avec sa voix douce et son charisme naturel. « Jane B. » est une chanson qui restera gravée dans les mémoires et qui témoigne du talent artistique de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg.