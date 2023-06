Israéliens recolonisent secteur Homesh près de Naplouse en Cisjordanie (80 caractères)

Les opérations de réinstallation ont débuté il y a sept jours au sein de cette colonie, qui avait été détruite en parallèle de celles présentes à Gaza.

Une quinzaine de jeunes hommes à barbe, papillote et parfois cheveux longs, colons sionistes religieux des environs, s’activent à installer un bâtiment préfabriqué blanc. « Je suis rabbin dans cette école religieuse », déclare Menahem Ben Shahar. Ce préfabriqué sans âme deviendra bientôt un lieu d’étude de la Torah. « J’aime enseigner la Torah, j’aime Israël, c’est l’endroit parfait pour cela », poursuit le rabbin. « Cette implantation est un symbole. Elle symbolise l’évacuation qui s’y est passée et la décision d’Israël de revenir ici. C’est un drapeau. La preuve que nous avons le soutien du peuple et c’est pour cela que la loi est passée au parlement. »

Dans le nord de la Cisjordanie occupée, près de Naplouse, une colonie juive évacuée en 2005 par Israël est en cours de réinstallation. Cette colonie, appelée Homesh, avait été démantelée en même temps que les colonies situées à Gaza. Cependant, le 21 mars, le Parlement israélien a abrogé la loi interdisant aux Israéliens de se rendre dans la région. En conséquence, les travaux de réimplantation ont commencé il y a une semaine.

« J’ai l’impression de vivre en prison »

Les États-Unis, l’Allemagne et la France critiquent la réinstallation de Homesh. Plusieurs diplomates européens se sont même rendus dans la région pour protester. Quelques heures après, des colons violents ont mené une expédition punitive dans le village voisin de Burqa situé en contrebas de Homesh. Depuis, Fatma a grillagé ses fenêtres pour éviter de nouveaux dégâts chez elle : « Lorsque les colons nous ont attaqués, ils voulaient détruire toutes les vitres de la maison. Mais des jeunes de notre village se sont interposés et ont repoussé leur attaque. Mais désormais pour protéger la maison, mes enfants ont installé ces grillages aux fenêtres. Vous êtes chez vous, et vous avez l’impression de vivre en prison. »

La recolonisation de Homesh est-elle au cœur du projet messianique du nouveau gouvernement israélien installé fin décembre ? Dans l’actuel gouvernement, deux colons d’extrême droite sont ministres délégués de la Défense chargés de la Cisjordanie et de la Sécurité nationale. Pour Yehuda Shaul, militant israélien pour une solution juste et pacifique à deux États, ce qui se passe dans le nord de la Cisjordanie n’est qu’un début : « Nous avons le gouvernement le plus à droite de l’Histoire d’Israël qui dit : ‘Pas de Palestine ! Pas deux Etats, rien !’ Il essaie de rendre l’impensable possible. »

« On commence déjà à entendre des ministres israéliens, des députés israéliens dire qu’il faut recoloniser Gaza ! » – Yehuda Shaul, militant israélien

Pour les opposants à la colonisation, seule la pression internationale permettra de contenir l’extrême-droite messianique. Mais à Homesh, les travaux continuent.