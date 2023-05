Isère : Résidence fantôme pour seniors, 3 femmes seules dans un immeuble abandonné

Dans le département de l’Isère, trois dames avaient cédé leur domicile afin de prendre leur quartier dans un logement flambant neuf spécialement conçu pour les personnes âgées. Toutefois, ces trois occupantes se retrouvent complètement isolées au sein d’un bâtiment délaissé et dénué de vie.

Dans la commune de Chavanoz en Isère, on trouve une toute nouvelle résidence destinée aux personnes âgées. Cependant, en y pénétrant, on s’aperçoit rapidement que le lieu de restauration est désert, les couloirs sont vides et l’établissement semble presque à l’abandon. Des 92 logements présents, seuls trois sont occupés. L’une des résidentes, Incarnation Tarabbia, témoigne : « Je suis heureuse d’être ici, mais il faudrait que cela bouge un peu ». Les loyers, d’environ 1 000 euros pour une chambre, ne sont pas réglés, et les 400 euros pour des services qui n’existent pas non plus. Les gardiens continuent d’exercer leur travail sans être rémunérés et soutiennent les frais des tâches d’entretien.

Un litige en cours oppose le propriétaire et l’ancien locataire

Christelle Goubet, la fille de l’une des résidentes, exprime son inquiétude : « C’est vrai que c’est difficile pour elles, mais c’est aussi difficile pour nous, on est très inquiets et on ne les sent pas en sécurité ». La société Séniors M, à l’initiative du projet, était locataire avant de résilier le bail en raison de nombreuses malfaçons. « Il y en a pour plusieurs centaines de milliers d’euros de réparation. Si nous avions eu connaissance de ces problèmes, nous n’aurions pas accepté la livraison », déclare Thomas Feleman, directeur général de Séniors M. Un litige judiciaire est en cours entre le propriétaire et l’ancien locataire. Une plainte, signée par une quinzaine de personnes, a été déposée pour dénoncer des actes de sabotage, entre autres accusations.