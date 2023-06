Isère: Homme suspecté d’enlèvement d’ex-compagne en garde à vue

Les forces de l’ordre et l’unité du RAID ont appréhendé un individu soupçonné d’avoir retenu en captivité son ancienne partenaire, suite à une agression brutale envers le nouvel ami de la victime.

Un homme a été arrêté et mis en garde à vue le dimanche 4 juin pour avoir kidnappé et séquestré son ancienne compagne, et agressé le nouveau compagnon de celle-ci, selon les informations fournies par France Bleu Isère et franceinfo auprès du procureur de la République de Grenoble, confirmant un élément du Dauphiné Libéré.

L’individu en question, « très défavorablement connu de la police et de la justice », nous apprend le parquet et qui a été arrêté par les forces de l’ordre et le Raid le dimanche 4 juin vers 14 heures, à Saint-Martin-le-Vinoux, près de Grenoble. L’homme en question a attendu le couple devant le domicile de la jeune femme très tôt le dimanche matin. À leur arrivée, il a agressé le nouveau compagnon de son ancienne compagne à l’aide d’un marteau, puis l’a forcée à monter dans sa voiture et l’a emmenée chez lui.

Les autorités ont été informées des faits vers 7 heures du matin par le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, qui a soigné en urgence le nouveau compagnon de la jeune femme. Il présentait des blessures à la tête et au thorax. La police a arrêté le suspect en début d’après-midi alors qu’il quittait son domicile, « fortement alcoolisé », selon les propos du procureur de la République. Son ancienne compagne a été libérée peu après. « Le parquet a sollicité l’association France victime 38 pour leur apporter aide et assistance », ajoute le parquet. Les deux victimes sont blessées, mais hors de danger.