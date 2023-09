Invasion de virus tropicaux en Aquitaine : le lien avec le changement climatique et les moustiques

Cet été, deux virus jusqu’alors inconnus ont été identifiés en Nouvelle-Aquitaine. Ces derniers seraient transmis à l’homme par le biais de piqûres de moustiques. Anna-Bella Failloux, entomologiste de renom, a accepté de nous éclairer sur les causes qui ont permis cette multiplication, ainsi que sur les mécanismes de propagation de ces virus. En effet, cette spécialiste des moustiques nous apporte un éclairage particulier sur ces insectes connus pour leur capacité à transmettre diverses maladies. Nous lui avons donc demandé de nous livrer ses hypothèses quant aux raisons de l’apparition de ces nouveaux virus dans notre région, mais également de nous expliquer comment ces derniers se diffusent. Les réponses apportées par cette experte nous ont permis d’avoir une vision plus claire de cette situation alarmante.

La propagation de nouveaux virus transmis par des moustiques en Nouvelle-Aquitaine : une situation inquiétante

Pendant l’été, deux nouveaux virus transmis à l’homme par des moustiques ont été détectés en Nouvelle-Aquitaine, suscitant des inquiétudes sur la multiplication et la propagation de ces virus. Les premiers cas humains autochtones de contamination par des moustiques endémiques dans l’Hexagone ont été enregistrés dans le sud-ouest de la France. Au 4 septembre, huit cas humains autochtones avérés ou probables de virus du Nil et quatre cas de virus Usutu étaient comptabilisés en Gironde et la présence de cas importés de dengue était également signalée.

Pourquoi ces nouveaux virus apparaissent-ils ?

Selon Anna-Bella Failloux, la directrice de l’équipe Arbovirus et insectes vecteurs de l’Institut Pasteur, l’augmentation du nombre de cases de contamination peut être associée à l’évolution des systèmes de détection plus précis. Toutefois, la modification du climat et des activités humaines est propice à une explosion démographique des moustiques, ce qui conduit à la transmission des virus qu’ils véhiculent. Les virus circulent habituellement au sein d’un cycle sauvage et sont transportés par des moustiques zoophiles qui ne piquent que les animaux, mais la déforestation a modifié le comportement de ces moustiques qui ont commencé à piquer l’homme et à lui transmettre ces virus.

Les solutions possibles pour lutter contre la propagation des virus

Le réchauffement climatique joue également un rôle dans la circulation de ces virus. Le climat chaud favorise la multiplication des virus dans le métabolisme du moustique, et les virus atteignent plus rapidement ses glandes salivaires et sa salive. Les opérations de démoustication sont importantes pour contenir les épidémies, mais elles ont un impact nocif sur l’environnement et les moustiques développent une résistance à l’insecticide unique autorisé. Une solution prometteuse est l’introduction d’une bactérie appelée Wolbachia dans les moustiques de type Aedes aegypti (tigre), qui rendent le moustique incapable de transmettre le virus. Cependant, la mise en place de cette technique est coûteuse. Les équipes de recherche explorent d’autres molécules insecticides, d’autres bactéries, et des vaccins pour lutter contre la propagation des virus. Il est également important de sensibiliser la population à éliminer tous les récipients d’eau dans lesquels les larves de moustiques peuvent se développer.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA