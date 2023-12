Interpol annonce l’arrestation de près de 500 individus pour trafic d’espèces protégées à travers le monde

La saisie de plus de 2 000 animaux et plantes protégés par la Convention sur le commerce international des espèces menacées a été rendue possible grâce à l’opération.

Une vaste opération internationale contre le trafic animalier et forestier

En octobre dernier, une vaste opération internationale de police et de douanes baptisée « Thunder » a permis l’arrestation de près de 500 personnes à travers le monde. Ces individus sont soupçonnés de trafic d’espèces sauvages et de bois, des activités illégales qui menacent la biodiversité de la planète.

Coordonnée par Interpol avec la participation de 133 pays, l’opération a conduit à la saisie de plus de 2 000 animaux et plantes protégés par la Convention sur le commerce international des espèces menacées (CITES). D’après le secrétaire général d’Interpol, Jürgen Stock, ces crimes privent le monde d’animaux et de végétaux uniques, en plus de priver les pays de leurs atouts et ressources naturels.

Des tonnes de marchandises illégales interceptées

L’opération « Thunder », lancée en 2017, est réalisée chaque année en collaboration avec l’Organisation mondiale des douanes, la CITES et le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Au cours de cette opération, plus de 300 kg d’ivoire, des milliers d’œufs de tortues, 30 tonnes de plantes, des dizaines de parties de corps de grands félins et de cornes de rhinocéros ont été interceptées, sans compter les primates, les oiseaux, les espèces marines et environ 2 624 m³ de bois.

Lien avec d’autres formes de criminalité

Selon Jürgen Stock, les coûts pour les communautés concernées sont encore plus élevés, car les crimes environnementaux sont souvent liés à d’autres formes de criminalité, telles que la violence, la corruption et la criminalité financière. Cette opération a mis en lumière l’implication de groupes criminels transnationaux organisés dans ces trafics illégaux.

Identification et arrestation des trafiquants connus

Notons que les autorités ont identifié les trafiquants connus, qui faisaient l’objet d’une « notice rouge » émise par Interpol, avant de les cibler lors du franchissement de frontières, dans le but de les arrêter.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA