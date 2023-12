Interdictions de déplacement en Ligue 1 : les véritables raisons derrière cette stratégie controversée

Selon un décret émis par le chef du département de l’Intérieur, ces rassemblements mettent en évidence une « menace concrète et importante de confrontations entre fans », au sein d’une situation marquée par l' »escalade » de brutalités « de plus en plus sévères ».

Interdictions de déplacement pour les supporters

En réponse à la montée des violences dans les stades de football à la suite du décès d’un supporter nantais, l’Etat et les instances du football français ont pris des mesures radicales. Les déplacements des supporters adverses ont été interdits pour cinq matchs de la 15e journée du championnat de France et trois matchs du 8e tour de la Coupe de France, qui se sont tenus du 8 au 10 décembre.

Un arrêté signé par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, justifie ces mesures par la présence d’un « risque réel et sérieux d’affrontements entre supporters », dans un contexte de violences de plus en plus graves. Les matchs ont été classés en termes de « risques de débordements » sur une échelle de 1 à 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a également appelé à un « moratoire sur les déplacements de supporters » jusqu’au 18 décembre, date à laquelle se tiendra une réunion de l’Instance nationale du supportérisme (INS), qui rassemblera tous les acteurs impliqués.

Les matchs concernés par l’interdiction

Parmi les matchs concernés par les interdictions se trouvaient la rencontre entre Montpellier et le RC Lens, malgré l’absence de contentieux entre les supporters des deux clubs, la rencontre entre le PSG et Nantes, en raison de tensions antérieures et d’un usage suspecté d’engins pyrotechniques, ainsi que le match entre Nice et Reims, en raison de précédents incidents violents et la mobilisation des dispositifs d’ordre public pour d’autres événements.

Les matchs entre Lyon et Toulouse, Lorient et Marseille, Angoulême-Bordeaux, Saint-Etienne-Nîmes et Saint-Méziéry-Auxerre ont également été affectés par ces interdictions. Ces décisions ont été prises en raison de risques identifiés d’affrontements entre supporters ou de troubles à l’ordre public.

Réactions des clubs concernés

Plusieurs clubs ont réagi à ces interdictions de déplacement. Le RC Lens a dénoncé le « timing précipité » de la décision prise pour leur match contre Montpellier et s’est interrogé sur la pertinence de cette mesure pour une rencontre non classée à risque. De même, le Stade de Reims a annoncé la fermeture de la vente de places en secteur visiteurs pour la rencontre contre Nice et a assuré aux supporters le remboursement automatique de leurs places déjà réservées.

Au sein des supporters, ces interdictions ont été ressenties comme une entrave à leur passion et soulèvent des questionnements sur la liberté de déplacement et le droit de soutenir leur équipe. La discussion autour de ces mesures se poursuivra lors de la réunion de l’INS le 18 décembre.

source originale : www.francetvinfo.fr

