Insensé : Chauffard sans permis prend tous les risques pour échapper à la police.

Le chauffeur d’une automobile de type Renault Clio qui avait été auparavant volée, a décidé de prendre tous les risques possibles pour tenter d’échapper à la police lors d’une poursuite effrénée dans les rues de la ville de Melun. Qui plus est, le conducteur qui était aux commandes de la voiture ne disposait d’aucun permis de conduire régulier. Ce comportement incline à se questionner sur l’état mental de cette personne ainsi que sur les raisons qui l’ont poussé à se mettre dans une telle situation.

Vol de voiture à Melun

Le 6 août vers 17 heures, une Renault Clio volée à la gare de Melun a été repérée en circulation par les patrouilles de police. Le propriétaire avait laissé la clé sur le contact en déposant un autostoppeur et en allant faire une course rapide à l’épicerie. La voiture n’était plus là à son retour.

Refus d’obtempérer et dangerosité

Les policiers ont voulu contrôler le conducteur de la Clio, qui a refusé de s’arrêter et a accéléré. Il a grillé des feux rouges et a remonté le quai de la Courtille en sens inverse, frôlant à plusieurs reprises les passants et les véhicules qu’il croisait.

Condamnation à 10 mois d’emprisonnement

L’automobiliste, âgé de 20 ans et domicilié dans le Val-de-Marne, a fini par s’arrêter et a pris la fuite à pied. Il a été interpellé, placé en garde à vue et déféré devant le parquet. Le prévenu a nié avoir volé la voiture mais a reconnu le refus d’obtempérer. Connu des services de police, il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement délictuel avec mandat de dépôt en comparution immédiate.

