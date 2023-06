« Insee: 3 Français sur 10 utilisent des appareils connectés pour la maison »

Les individus qui se servent habituellement de ces dispositifs sont souvent d’un âge plus jeune, possèdent un niveau d’éducation supérieur et ont un statut économique plus élevé. Cependant, on observe une attraction croissante des personnes du troisième âge envers les systèmes de gestion domestique automatisée.

En 2022, trois personnes sur dix âgées de 15 ans et plus avaient déjà utilisé un dispositif connecté pour leur domicile, d’après une étude de l’Insee publiée ce lundi et consultée par France Inter et franceinfo. Par ailleurs, un cinquième de la population française de 15 ans et plus (hors Mayotte) a déjà porté au moins une fois un objet personnel connecté, tel qu’une montre ou un bracelet intelligent.

Ces appareils de domotique incluent « toutes les techniques permettant de contrôler, programmer à distance et automatiser une habitation ». Plus précisément, ce sont des objets qui peuvent se connecter à un réseau de communication tel que le Wi-Fi ou le Bluetooth : une enceinte intelligente, une serrure de porte connectée, une machine à café connectée ou un four intelligent. Ainsi, 14 % des Français âgés de 15 ans et plus ont déjà utilisé un assistant virtuel, 12 % ont déjà utilisé un appareil électroménager tel qu’un aspirateur robotisé ou un réfrigérateur connecté, et 10 % ont déjà utilisé un appareil de gestion de l’énergie à domicile, comme un thermostat ou des éclairages.

Les questions de santé

Les dispositifs connectés commencent également à prouver leur utilité dans le domaine médical : 5 % des personnes de 15 ans et plus vivant en France ont déjà utilisé un appareil connecté pour la santé ou les soins médicaux. Par exemple, il peut s’agir d’un dispositif qui contrôle la tension artérielle, le taux de sucre dans le sang ou le poids. Selon l’Insee, « les personnes fortement limitées à cause d’un problème de santé ont une probabilité 1,8 fois plus élevée d’avoir déjà utilisé ce type de dispositif que les personnes qui ne déclarent aucun problème de santé ».

Les utilisateurs de ces dispositifs sont généralement plus jeunes, plus diplômés et plus aisés. Ainsi, 42 % des moins de 45 ans ont déjà utilisé un appareil de domotique, contre seulement 14 % des plus de 60 ans. 41 % des Français situés dans le cinquième le plus élevé du niveau de vie utilisent ce type d’appareil connecté, contre 24 % parmi le premier cinquième. Les jeunes sont également plus enclins à utiliser des montres ou bracelets connectés : 30 % des moins de 30 ans ont déjà porté un objet personnel connecté, contre 9 % des 60-74 ans et 3 % des 75 ans et plus.

Malgré la prévalence d’Internet dans notre quotidien, avec près de 9 personnes sur 10 âgées de 15 ans et plus ayant accès à Internet à domicile, l’utilisation d’appareils connectés reste cependant minoritaire en France. 15 % des Français âgés de 15 ans et plus n’utilisent pas de dispositifs domotiques car ils ne sont pas souvent sur Internet, 39 % déclarent ne pas en avoir besoin et 9 % estiment que leur coût est trop élevé. Parmi les autres raisons invoquées par les sondés, on trouve la préoccupation concernant la protection des données personnelles (9 %) ou le risque d’accident ou de blessure (8 %).

Les Français pas fans de la « seconde vie » des appareils

En revanche, les préoccupations écologiques passent loin derrière le prix ou les caractéristiques techniques des dispositifs. Seuls 20 % des internautes tiennent compte de l’efficacité énergétique de l’appareil et 14 % de son éco-conception lors de l’achat d’un smartphone ou d’un ordinateur. Pourtant, 82 % des personnes ayant acheté un ordinateur, un smartphone ou une tablette disent avoir été sensibles au prix et 61 % ont fait leur choix en fonction des caractéristiques du disque dur et de la vitesse du processeur. Les jeunes sont plus attentifs aux critères écologiques : 24 % des 15-29 ans tiennent compte de l’efficacité énergétique du produit, contre 15 % des 60-74 ans.

Enfin, les appareils numériques, une fois devenus inutiles, ne sont pas nécessairement revendus ou recyclés. En effet, seules un tiers des personnes interrogées ont le réflexe de donner une seconde vie ou de recycler leur appareil. Environ une personne sur cinq vend ou donne son ordinateur ou son smartphone lorsqu’elle le remplace. « 9 % des propriétaires de smartphones usagés, 16 % des propriétaires d’ordinateurs portables ou de tablettes usagés et 26 % des propriétaires d’ordinateurs fixes les ont soit jetés dans une poubelle de recyclage des déchets électroniques, soit confiés à un détaillant pour le faire », peut-on lire dans l’étude. Dans la majorité des cas, les dispositifs sont simplement mis de côté : les personnes les conservent à leur domicile, même s’ils ne sont plus utilisés (63 % pour les smartphones et 55 % pour les ordinateurs portables ou les tablettes).

L’enquête annuelle sur les technologies de l’information et de la communication menée auprès des ménages a interrogé des personnes âgées de 15 ans et plus. Pour la première fois, l’Institut a interrogé « les personnes sur leurs utilisations d’objets connectés et leurs pratiques écologiques dans le numérique ».