Insécurité urbaine : Var en alerte prolongée jusqu’au 17 juillet.

Le territoire du Var sera encore en proie aux dispositions prises par la préfecture afin de maintenir l’ordre public et prévenir tout acte de violence urbaine. Selon l’annonce faite par les autorités en place, ces mesures d’exception seront prolongées jusqu’au 17 juillet 2023, afin d’offrir une période suffisante pour que les forces de l’ordre puissent défendre les citoyens et mettre un terme aux exactions des individus violents. Malgré le caractère peut-être contraignant de ces dispositions temporaires, elles sont néanmoins nécessaires pour garantir la sécurité de tous et préserver la paix dans la région. Espérons que la situation s’apaisera et que ces mesures pourront être levées sans tarder.

Deux arrêtés pour mettre fin aux violences urbaines dans le Var

Depuis la mort de Nahel le 27 juin 2023, des violences urbaines ont éclaté chaque soir dans le Var. Face à cette situation, la préfecture du département a pris deux arrêtés pour réglementer l’utilisation et le transport d’artifices et d’armes, ainsi que la vente au détail de produits inflammables.

Articles pyrotechniques, port d’arme et transport de carburant interdits

Le premier arrêté concerne le port, le transport d’armes à feu, de munitions et de tout objet pouvant constituer une arme par destination, ainsi que l’utilisation et le transport par les particuliers d’articles pyrotechniques et d’artifices de divertissement. Seuls les professionnels titulaires du certificat de qualification pour l’utilisation des artifices de catégories F4-T2 ou de l’agrément d’artificier font exception.

Le deuxième arrêté interdit l’achat et la vente au détail, l’enlèvement ou le transport de produits combustibles et corrosifs, carburants et gaz inflammables dans tout récipient transportable, tels que bidons, jerricans, cubitainers et flacons, sur le territoire de toutes les communes du Var.

Prolongation des mesures

Ces mesures devaient prendre fin le mardi 4 juillet 2023, mais la préfecture du Var a décidé de les prolonger jusqu’au 17 juillet 2023 à 9 heures, en vue de prévenir de nouveaux désordres.

Ces arrêtés visent à protéger les biens et la sécurité des personnes, dans un contexte où les violences urbaines ont entraîné des dégradations matérielles importantes et des risques pour la vie des habitants. Ils peuvent également apaiser les tensions et faciliter le travail des forces de l’ordre qui sont déjà sur le terrain pour faire respecter l’ordre public.

source originale : actu.fr