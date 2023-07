« Infos chocs du 3 juillet à Quimper »

La ville de Quimper est en ébullition ce lundi 3 juillet 2023, avec plusieurs événements incontournables qui se déroulent simultanément en différents endroits. Tout d’abord, c’est le lancement des inscriptions à l’association Sport pour tous, qui permet à tous les habitants de la ville de pratiquer des activités sportives à moindre coût et de renforcer la cohésion sociale. En parallèle, les transports scolaires sont mis en place pour les collégiens et lycéens de la ville, afin de garantir leur sécurité et leur confort sur le chemin de l’école. Par ailleurs, c’est également la Fête du cinéma, une occasion unique pour les passionnés du septième art de découvrir des films cultes ou des avant-premières exclusives. Avec toutes ces animations, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies à Quimper en ce début d’été.

Participer aux activités de Sport pour tous pour une vie saine et agréable

L’Association Sport pour tous de Quimper est heureuse d’annoncer le début de sa campagne d’inscription pour la saison prochaine. Cette association offre des activités de sport loisir, dans un environnement convivial et amical. Les activités proposées vont des activités bien-être telles que le yoga, la tai-chi, le qi gong et Pilates, aux activités fitness comme le cardio, le stretching et le gym ball. Il y aura également des activités de plein air, telles que la marche nordique et la marche aquatique. Les bénévoles de l’association s’assurent que tous les membres ont la possibilité de pratiquer des activités physiques bénéfiques pour leur santé, tout en passant des moments agréables avec les autres.

En plus des programmes de base, Sport pour tous offre également de nouveaux cours pour la prochaine saison. Les membres peuvent désormais participer à la relaxation guidée, dirigée par une sophrologue, le hiit (renforcement musculaire intense) et le poud (renforcement cardio-musculaire). Malgré la fermeture temporaire de la piscine de Kerlan Vian pour rénovation, Sport pour tous a réussi à trouver des alternatives pour chaque activité. Aquarive est l’une des installations les plus utilisées pour les activités.

Transport scolaire : des nouveautés pour les étudiants de collège et de lycée

Le transport scolaire est un aspect essentiel pour les écoliers de tous âges. Les élèves de collège et de lycée peuvent bénéficier d’un service de transport offert par la Région Bretagne qui assure à plus de 90% les coûts, en ne faisant payer que 120 euros aux familles. Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, la date limite pour les inscriptions est le 17 juillet inclus. La Bretagne se veut rassurante en affirmant que ce service est bien connu de la population, et qu’un numéro d’assistance est disponible pour répondre à toutes les questions relatives aux inscriptions. Les inscriptions peuvent être effectuées en ligne, sur le site internet Breizhgo.bzh.

La fête du cinéma, une bonne occasion de sortir en famille

La fête du cinéma est un moment excitant pour les cinéphiles de tous âges, et cette année, elle dure quatre jours. Les cinémas Katorza et Cinéville de Quimper sont heureux de participer à cet événement. Les spectateurs pourront profiter d’une tarification exceptionnelle par séance à seulement 4 euros. L’occasion de se détendre et de profiter d’un moment en famille tout en découvrant les derniers films sortis. La direction des cinémas assure que les mesures sanitaires sont respectées afin de permettre à tous les participants de profiter de la fête en toute sécurité.

Pour participer à ces activités, il suffit de se renseigner auprès de chaque organisation pour connaître les heures et les lieux des activités proposées. Avec une attitude positive et un esprit ouvert, chaque membre est assuré de profiter au maximum de leur participation aux diverses activités proposées.