Influences multiples dans les Balkans en 100 questions – Dérens et Geslin

Les deux journalistes, Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, exerçant les fonctions de co-rédacteurs en chef du « Courrier des Balkans », ont mis à la disposition du public un livre exhaustif sur les enjeux stratégiques dans cette région des Balkans au cours de cette année. L’invité de José-Manuel Lamarque sur cette émission est Jean-Arnault Dérens, qui apporte sa contribution sur la question. Les auteurs soulignent que cet espace a été sous l’influence de diverses parties prenantes depuis plus de deux siècles de son histoire tumultueuse. Leur travail offre une analyse minutieuse de l’évolution de la région, de ses défis et de ses perspectives pour l’avenir. Leur récit est un témoignage brillant de leur engagement pour la région des Balkans.

La complexité des Balkans : carrefour sous influences

Les Balkans, une région complexe et passionnante, attire l’attention des journalistes Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, co-rédacteurs en chef du Courrier des Balkans. Dans leur ouvrage intitulé Balkans, carrefour sous influences, en 100 questions, ils décortiquent les enjeux historiques, géopolitiques et sociaux de cet espace.

Un espace sous influences depuis deux siècles

Depuis plus de deux siècles, les Balkans sont un espace sous influences. Les grandes puissances du moment telles que la Russie, l’Empire ottoman et l’Autriche-Hongrie au début du XXe siècle, mais également l’Union européenne, la Russie, la Chine et la Turquie aujourd’hui, y testent continuellement leurs rapports de force. Cette région agit comme une plaque sensible, témoignant des contradictions géopolitiques du continent européen et du monde en général.

La question de l’état de droit

La logique bureaucratique de l’Union européenne, qui distingue la Serbie et le Monténégro comme les pays les plus avancés en vue de leur intégration, est bloquée pour l’ensemble de la région. L’Union européenne n’a pas encore de projet défini pour cet espace qui est un socle, un étranger extrêmement proche. Les Balkans ont besoin de l’Union européenne afin de fonctionner normalement, avec l’instauration notamment de l’état de droit. Si cet état de fonctionnait, les Balkans pourraient alors construire leur vie, trouver un emploi et développer des projets sans tomber sous les réseaux clientélistes des partis au pouvoir.

Une situation sensible mais indispensable

La région des Balkans reste une actualité passionnante, même si elle révèle encore des conflits et des contradictions géopolitiques, l’éducation, la culture et la compréhension des problèmes qui y sont rencontrés peuvent être un exemple à suivre pour d’autres régions du monde. Les Balkans sont un véritable carrefour sous influences qui préoccupe spontanément les journalistes Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, mais qui ne peut être ignoré par l’Union européenne, qui doit mettre en place des projets pour permettre une accession plus rapide de cette région aux normes de l’état contemporain européen.