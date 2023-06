Inflation : Prix alimentaires élevés persistent, impact sur consommateurs

L’homme en charge du ministère de l’Économie commence à perdre patience et envisage de divulguer les identités de tous les acteurs du secteur industriel qui ne parviendraient pas à réduire les prix des produits alimentaires d’ici la fin du mois. Ces derniers avaient consenti à entamer des discussions avec les entreprises de distribution, bien que jusqu’à présent, cela n’ait produit aucun résultat concret.

Les clients des supermarchés constatent quotidiennement des budgets de plus en plus restreints. Un consommateur s’exprime : « Le panier coûte plus cher qu’auparavant. On remplit un sac pour un peu plus de 50 euros et on n’a pas de quoi manger pour plus d’une semaine », tandis qu’une consommatrice ajoute : « Pour le même budget, on n’a pas le même nombre d’aliments ». Même si certains prix commencent à diminuer, l’inflation demeure élevée : elle a augmenté de plus de 5% en un an en mai, et de plus de 14% sur les produits alimentaires.

Une réunion avec les industriels à venir

De leur côté, les 75 principaux industriels refusent de négocier leurs prix à la baisse. « On a beaucoup de retours négatifs, j’ai une poignée d’entreprises qui me disent qu’elles vont commencer à discuter », déclare Dominique Schelcher, président de Système U. Selon les industriels, leurs coûts continuent d’augmenter, mais le ministère de l’Économie souhaite prendre des mesures. Bruno Le Maire convoquera tous les représentants du secteur dans les prochains jours pour discuter de cette situation.