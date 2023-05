Inflation et abandon d’animaux en hausse : économie et soins difficiles à l’origine

Le phénomène d’un nombre croissant d’animaux à adopter est de plus en plus répandu. Ce fait pourrait être attribué à des facteurs économiques et à la difficulté d’accès aux soins.

Dans tous les abris de la SPA, le nombre d’animaux disponibles à l’adoption ne cesse de croître, et de plus en plus d’animaux sont abandonnés pour des raisons économiques. « On a des gens qui ont des gros soucis financiers », explique Hélène Gautier, responsable d’un refuge SPA. « Beaucoup de gens en maison qui déménagent en appartement avec des chiens qui ne supportent pas la vie en appartement. » En un an, le coût des produits pour animaux a considérablement augmenté, en particulier pour les croquettes, et certains propriétaires craignent de ne plus pouvoir s’en occuper.

Plus de difficultés pour les soigner

Le coût des soins pour animaux a également augmenté. En conséquence, certains vétérinaires travaillent moins à la fin du mois qu’au début. Ce week-end, la SPA organise des journées portes ouvertes dans ses refuges pour encourager l’adoption du plus grand nombre d’animaux possible.