Inflation en décrue : baisse des prix dans certains secteurs, énergie en tête

Au mois de mai, l’inflation a commencé à décroître, avec une augmentation des prix qui est passée de 5,9% à 5,1% en un an. Cette diminution est principalement attribuable à une réduction des coûts de l’énergie, et ce n’est que le commencement.

Suite à plusieurs mois d’augmentation des prix, l’inflation semble enfin se stabiliser : + 5,1% en mai contre 5,9% en avril. La première raison de ce ralentissement est la diminution des coûts de l’énergie, notamment le pétrole. En un mois seulement, le prix du baril de Brent a chuté de 85 à 73 dollars. Les consommateurs ont pu observer cette baisse récemment. Un retraité témoigne : « Il y a quelques mois, on était à deux euros, et aujourd’hui on est entre 1,60 et 1,70 euros. »

Aucun recul pour les produits frais

On observe également une baisse des prix dans les supermarchés, mais seulement dans certains secteurs, là où le coût des matières premières a diminué. Le prix du café et de la viande a baissé, les céréales demeurent stables, et les produits frais poursuivent leur augmentation. L’inflation est désormais à son niveau le plus bas, mais il est difficile de prédire si cette tendance perdurera. « Pour l’alimentaire, cela dépendra des choix des grands acteurs économiques », explique Sébastien Faivre, responsable de la division des prix à la consommation à l’INSEE. Les supermarchés et les industriels de l’agroalimentaire ont accepté de renouer le dialogue sur les baisses des prix dans les magasins ce mois-ci.