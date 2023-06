« Infini musical : L’audacieux 8ème album de Jason Mraz dévoilé ! »

Chaque jour, une célébrité rejoint l’univers d’Élodie Suigo. Aujourd’hui, place à l’auteur-compositeur et chanteur américain, Jason Mraz. En ce vendredi 23 juin 2023, il revient sur le devant de la scène avec un opus inédit nommé « Mystical Magical Rhythmical Radical Ride ».

Jason Mraz est un auteur, compositeur et chanteur américain qui a conquis le cœur du public avec son premier album, intitulé Waiting for My Rocket to Come, et notamment grâce à son célèbre tube I’m Yours sorti en 2008. Sa bonne humeur, son côté ensoleillé et joyeux le distinguent des autres artistes, et sa joie de vivre communicative donne envie de profiter pleinement de la vie. Il a déjà remporté deux Grammy Awards et revient le 23 juin 2023 avec un nouvel opus, Mystical Magical Rhythmical Radical Ride.

Le chiffre « 8 » et l’importance de l’infini pour Jason Mraz

Dans une interview accordée à franceinfo, Jason Mraz explique que le chiffre « 8 », qui fait référence au nombre de titres de l’album, a été le point de départ de celui-ci. En effet, il le considère comme le symbole de l’infini et de la manière dont sa musique est une continuation infinie de son voyage commencé depuis son enfance.

Un album en hommage à sa mère

Cet album a également été inspiré par une conversation avec sa mère, June, qui lui a suggéré de créer un album pop pendant qu’il en avait encore l’énergie. Cela a incité Jason Mraz à essayer des styles musicaux différents et à prendre en compte la préciosité de la vie et du temps qui passe.

Les émotions de l’album

Bien que certaines des paroles de cet opus aient été écrites avant que sa mère tombe malade et que son beau-père décède, ces événements ont tout de même influencé l’album, qui respire à la fois la joie et la tristesse. Jason Mraz a également expliqué comment créer une chanson lui rappelle les souvenirs de sa vie et lui permet de se souvenir des moments importants à travers la musique.

Le succès de « I’m Yours » et sa transformation en tant qu’artiste

Lorsque sa chanson I’m Yours est devenue un succès mondial, Jason Mraz a été propulsé sous les projecteurs. Il admet ne pas savoir pourquoi cette chanson a eu autant de succès, mais il est reconnaissant de pouvoir partager cette chanson avec des fans du monde entier. Ce succès l’a également incité à réfléchir à son rôle en tant qu’auteur-compositeur et à changer la façon dont il présente sa musique à son public.

Bouddhisme et inspirations poétiques

Jason Mraz a été profondément touché par le bouddhisme et a inclus une chanson intitulée Irony of Loneliness dans son album, basée sur un poème de Rupi Kaur. Cette chanson, écrite en réponse à la pandémie et au sentiment d’isolement qui en découle, reflète l’idée que, bien que nous puissions souffrir, la poésie, la musique et l’art peuvent aider à guérir cette souffrance et apporter la paix dans le monde.

Un album feel good

Dans cette interview, Jason Mraz admet que Mystical Magical Rhythmical Radical Ride est un album destiné à donner du baume au cœur, et que cela reflète sa volonté de vivre pleinement sa vie et d’apprécier chaque instant.