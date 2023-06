Inégalités et fracture sociale persistante en France : un rapport s’alarme

Selon l’Observatoire des inégalités, l’établissement scolaire « n’atténue pas suffisamment » les différences entre les catégories socio-professionnelles telles que les cadres et les travailleurs manuels.

Les inégalités restent marquées en France entre les classes populaires et les classes aisées, concernant non seulement les revenus et le patrimoine, mais aussi la réussite scolaire et la santé. C’est ce qu’affirme l’Observatoire des inégalités dans un rapport publié jeudi 8 juin, qui souligne une « fracture sociale » dangereuse pour la démocratie.

Lors d’une conférence de presse, l’un des deux auteurs du rapport, Louis Maurin, directeur de cet organisme indépendant qui dresse tous les deux ans un bilan des inégalités en France, a déclaré: « Ce qui choque, c’est le décalage entre le discours public sur l’égalité des chances et la réalité ». Selon lui, le débat public s’est souvent concentré sur les inégalités liées à la race, à l’âge ou au sexe ces dernières années, au point que l’analyse « en termes de positions sociales » a pu sembler « disqualifiée ». Il a dénoncé l' »hypocrisie » des politiques.

L’école ne réduit pas suffisamment les inégalités sociales

D’après ce rapport, les 10 % les plus riches gagnent près de trois fois plus que les 10 % les plus pauvres. Par ailleurs, les cadres sont également beaucoup moins touchés par la précarité du travail et par le mal-logement. Ils souffrent moins de certains problèmes de santé, au point qu’un cadre « peut compter sur six années de vie supplémentaires » par rapport à un ouvrier.

La « fracture sociale » est également très présente à l’école, qui certes « n’augmente pas les inégalités », mais « ne les réduit pas assez ». Entre 2010 et 2020, la part d’enfants d’ouvriers ou d’employés ayant obtenu un diplôme de niveau bac+5 a doublé, passant de 6 à 13 %, mais celle des enfants de cadres et de professions intermédiaires a également doublé, passant de 22 à 40 %.

Les auteurs du rapport soulignent que, malgré le déclin du monde ouvrier observé depuis au moins 30 ans, les différences entre classes sociales « restent un puissant moteur de fracturation » et donc de tensions dans la société. Ils appellent à un débat sur une redistribution plus équitable des richesses, mais sans se concentrer sur une « poignée d’hyper riches », car dans ce cas « on n’aura rien réglé du tout », selon eux.