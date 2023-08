Indignité en prison: l’État condamné à agir à Nîmes. Titre putaclic: Le scandale caché dans les cellules de commissariat de Nîmes: l’État sommé de nettoyer et rénover d’urgence!

Le tribunal administratif de Nîmes a rendu, le vendredi 28 juillet 2023, un verdict ordonnant au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer de réaliser des travaux de réhabilitation des locaux de garde à vue du commissariat central de la ville. De plus, il a été mentionné que les cellules de garde à vue devaient être nettoyées en profondeur. Cette décision a été prise par le juge des référés, qui a jugé que ces mesures étaient nécessaires pour garantir la dignité et les droits des personnes détenues en garde à vue. En effet, des témoignages de personnes arrêtées ont démontré que les conditions de détention étaient insalubres et inhumaines. Cette décision a été saluée par les défenseurs des droits de l’homme, qui rappellent l’importance de respecter la dignité et la sécurité des personnes en détention. Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer s’est engagé à mettre en œuvre cette décision dans les meilleurs délais, afin de garantir un traitement juste et équitable à toutes les personnes concernées.

Réfection et nettoyage ordonnés au commissariat de Nîmes

Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné, suite à une requête déposée par l’ordre des avocats du Gard, au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer d’engager des travaux de réfection et un nettoyage renforcé et effectif des cellules de garde à vue du commissariat central de Nîmes, dans un délai de quatre mois. Cette requête faisait suite à une visite du commissariat, qui avait révélé des conditions de détention indignes et non conformes aux critères fixés par la Cour européenne des droits de l’homme.

Des conditions de détention indécentes pour les gardés à vue

Les avocats de l’ordre des avocats de Nîmes avaient constaté lors de leur visite des cellules de garde à vue sans point d’eau et sans toilettes, et des geôles de 6m² dans lesquelles sont gardées à vue jusqu’à trois personnes, durant 24 à 96 heures. Ils avaient décrit des odeurs nauséabondes d’excréments et d’urine, qualifiant les conditions de détention de négation de la dignité des gardés à vue. Le but de la requête était d’alerter les pouvoirs publics et d’obtenir des garanties pour respecter la dignité et la vie privée des détenus.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA