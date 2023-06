Indemnisation pour les acquittés de policiers brûlés à Viry-Châtillon: quel montant?

Huit jeunes hommes, qui avaient été déclarés coupables pour leur rôle dans l’assaut à coups de cocktail molotov sur deux agents de police à Viry-Châtillon en octobre 2016, ont finalement été innocentés en avril 2021. Durant cette période, ils ont passé du temps derrière les barreaux. Sept d’entre eux ont demandé un dédommagement à la justice et ils vont le recevoir. Cependant, quelle est la valeur de trois ans en prison ?

Brandon Potico a été accusé pendant des années d’avoir participé à l’incendie de voitures de police à Viry-Châtillon (Essonne), où deux agents ont été gravement blessés le 8 octobre 2016. Il a fallu deux procès pour que les accusations portées contre lui et sept autres individus s’effondrent. Le témoin anonyme qui l’accusait a finalement perdu toute crédibilité. Aujourd’hui innocenté, Brandon Potico va recevoir une indemnisation pour le tort subi.

100 000 euros pour trois ans de prison

Le jeune homme, qui était mineur au moment des faits, a passé trois ans en prison. « J’ai arrêté l’école en troisième, puisque je suis allé en prison directement. Je n’ai pas pu faire mes trois années de lycée comme tout le monde, et après ça voir ce que je veux faire dans la vie », regrette-t-il. Il recevra 100 000 euros, un montant que lui et son avocate espéraient beaucoup plus important. « Dans les affaires les plus connues, (…) on parle en réalité en millions d’euros », indique Me. Sarah Mauger-Poliak.

Le jeune homme utilisera cette somme pour payer ses avocats et commencer une nouvelle vie. Il ne fera pas appel. « Ça va prendre encore énormément de temps, et moi j’ai envie d’en finir, avancer clairement dans ma vie », confie-t-il. Une enquête est toujours en cours à l’encontre de certains policiers, pour escroquerie au jugement et faux en écriture par personne dépositaire de l’autorité publique.